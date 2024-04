L’horizon ne s’éclaircit pas pour Giannis Antetokounmpo et ses Milwaukee Bucks. Blessé au mollet gauche depuis le 9 avril, son rétablissement pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu originellement, à savoir entre deux et quatre semaines.

Si les Milwaukee Bucks avaient du préparer une conférence intitulée : “comment préparer une série de Playoffs le moins sereinement du monde”, ils n’auraient pas pu mieux se débrouiller. D’abord commencez par perdre des matchs bien cracra début avril contre des équipes comme Washington, Memphis et Toronto, puis voyez votre meilleur joueur se blesser seul, au mollet, sur une simple remise en jeu. Enfin, jour après jour, donnez des nouvelles de moins en moins optimistes concernant la date de son retour.

Car désormais, on ne sait même pas si Giannis Antetokounmpo sera en mesure de fouler le parquet lors de la série face aux Indiana Pacers. Selon Shams Charania, journaliste chez The Athletic, le Grec ne sera “probablement pas prêt” pour disputer les premiers matchs et pourrait être absent “entre deux et quatre semaines”.

Latest on Bucks star Giannis Antetokounmpo’s status for first-round vs. Pacers being in jeopardy. Live on @Stadium Playoff Preview show: https://t.co/UtCsaeL3G1

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2024

Shams indique à l’instant que Giannis Antetokounmpo sera probablement pas prêt pour démarrer la série face aux Pacers ce week-end.

Une source lui a dit que sa blessure pourrait lui prendre « entre 2 et 4 semaines », sachant qu’il s’est blessé le 9 avril.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 18, 2024

Sachant que Giannis Antetokounmpo s’est blessé le 9 avril face aux Boston Celtics, le meilleur des scénarios serait, selon cette nouvelle information, un retour le mardi 23, soir du deuxième match du premier tour face aux Pacers. En revanche, s’il venait à manquer un mois complet, les sept matchs potentiels auraient déjà été joués et il n’aurait qu’à espérer que son équipe ait fait le travail sans lui pour pouvoir revenir lors des demi-finales de conférence.

Quoi qu’il en soit Damian Lillard devra prendre ses responsabilités. C’est aussi pour ce genre de scénario que les Milwaukee Bucks l’ont ramené dans le Wisconsin. Il doit être le relai de son franchise player et empêcher Tyrese Haliburton et sa bande de jouer les trouble-fêtes.

Que Giannis Antetokounmpo soit sur les parquets ou pas, une élimination précoce lors de ces Playoffs serait une immense désillusion pour les hommes de Doc Rivers. Et ce n’est pas la première fois que les mots Playoffs, désillusion et Doc Rivers sont utilisés dans la même phrase, ce qui rend ce scénario encore plus crédible.

Source texte : Shams Charania / The Athletic