Kawhi Leonard jouera-t-il le Game 1 des Playoffs NBA ce week-end ? C’est la question que tout le monde se pose aujourd’hui, à quelques jours du début de la série entre les Clippers et les Mavericks. On vient d’avoir une nouvelle update sur l’état de santé de Kawhi… mais on n’en sait pas beaucoup plus sur sa participation au match de dimanche.

Officiellement, Kawhi Leonard est listé comme “incertain” pour le Game 1 entre les Clippers et les Mavs. Ce qui signifie en théorie qu’il a 50% de chances d’être sur le parquet ce dimanche. Tout dépendra de l’évolution de son inflammation au genou droit, une blessure que Lawrence Frank (président des opérations basket des Clippers) qualifie “d’imprévisible”.

“Kawhi et le staff médical font tout pour réduire l’inflammation afin qu’il puisse jouer. Des progrès ont été réalisés, mais d’autres sont encore à faire. […] C’est imprévisible. On espère que ça va aller dans la bonne direction.”

Le boss des opérations basket des Clippers a ajouté que l’inflammation était “très tenace”, et que Kawhi n’a pas encore pu participer aux entraînements avec contact au sein de l’équipe. Si Frank a annoncé que la participation de Leonard au Game 1 était du domaine du possible, les Clippers ne le feront pas jouer s’il y a un risque important de rechute ou de nouvelle blessure.

Lawrence Frank's opening statement on Kawhi Leonard:

“Kawhi's been dealing with inflammation for almost 3 weeks in his right knee. He's doing everything, our medical staff is doing everything to get the inflammation down so he can play. Progress has been made, but more progress,… pic.twitter.com/mc8JZTfZBN

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 18, 2024

On ne va pas se mentir, les propos de Lawrence Frank ne sont pas des plus rassurants. Et vont à l’encontre de ceux de Shams Charania quelques heures plus tôt. L’insider de The Athletic avait effectivement indiqué qu’il y avait de l’optimisme dans le camp Clippers concernant une participation de Leonard au Game 1, ajoutant que ce dernier avait reçu une injection dans son genou et qu’il montait en puissance au niveau de la charge d’entraînement.

Shams with a Kawhi update pic.twitter.com/Jp6IkB4wuq

— Adam Auslund (@followAdamA) April 18, 2024

Comme souvent avec Kawhi Leonard, l’incertitude continue de régner, et il faudra sans doute attendre dimanche pour être fixé sur son statut. Pour rappel, il n’a pas joué depuis le 31 mars dernier…

___________

Sources texte : ESPN / The Athletic