Kawhi Leonard retrouve son meilleur niveau cette saison avec les Los Angeles Clippers et il le doit notamment à une santé de fer. L’ailier a disputé cette nuit son 66ème match de régulière en 2023-2024. La dernière fois que le Klaw avait atteint ce total, c’était il y a 7 ans !

A quoi aurait ressemblé la carrière de Kawhi Leonard sans ses multiples blessures entre la fin des années 2010 et le début des années 2020 ? On ne le saura sans doute jamais mais le positif c’est que le joueur de 32 ans semble enfin en finir avec les passages répétés à l’infirmerie.

Lors de la victoire des Clippers à Philadelphie, le Klaw a disputé son 66ème match de la saison régulière 2023-2024. Tout d’abord, cela veut dire qu’il est éligible à toutes les récompenses de fin de saison (minimum 65 matchs) et il aura de vrais arguments pour aller chercher une place dans une All-NBA Team notamment.

Plus marquant sans doute, cette stat qui marque la fin de la série noire pour Kawhi Leonard. La dernière fois que le double MVP des Finales a atteint ce total de matchs lors d’une régulière, c’était lors de la saison 2016-2017 ! Il était alors un joueur des San Antonio Spurs !

On se rappelle que c’était notamment la dernière (vraie) saison de Kawhi au Texas, avec un niveau impressionnant qui avait donné des sueurs froides aux Warriors aux Playoffs, jusqu’à ce que Leonard ne retombe sur le pied de Zaza Pachulia. La suite, on la connait, l’ancien de San Diego va se brouiller avec les Spurs et ne disputer que 9 matchs lors de la saison suivante avant d’être échangé aux Raptors, où il ira chercher un nouveau titre NBA au cours de sa seule saison au Canada.

Son retour dans sa Californie natale en 2019 devait sonner comme l’heure de gloire des Clippers mais de nouvelles blessures ont envoyé Kawhi Leonard (mais aussi Paul George) à l’infirmerie sur la durée. 5 ans plus tard, les deux compères sont toujours là, accompagnés cette fois de Russell Westbrook, James Harden et d’une armée de role players de qualité. Si la forme du moment n’est pas folichonne pour les voiliers, le fait de pouvoir compter sur un Kawhi au mieux de sa forme est généralement un excellent signal au moment d’attaquer les Playoffs NBA. C’est pas les Raptors ou les Spurs qui diront le contraire.