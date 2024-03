Alors que les Lakers roulent sur une bonne dynamique en ce moment (5 victoires de rang), D’Angelo Russell prévient la concurrence. Les Angelinos n’ont peut-être pas un bilan incroyable mais ils vendront chèrement leur peau.

5 victoires de suite dont une à Milwaukee sans LeBron James, seulement 2 matchs d’écart avec la septième place, on peut dire sans trop de stress que les choses se passent plutôt bien en ce moment pour les Los Angeles Lakers.

Mais malgré cette période positive pour les Purple and Gold, L.A. reste néanmoins 9ème à l’Ouest et se retrouve donc loin d’être assuré de participer aux Playoffs puisqu’il faudra (si le classement reste figé) passer par le Play-In Tournament et éliminer deux équipes en match à élimination directe avant de rejoindre les joutes printanières.

Pour autant, la confiance reste de mise dans la Cité des Anges. Si le bilan de la franchise est désormais largement dans le positif (41-32), D’Angelo Russell assure qu’il ne faut surtout pas regarder le classement pour juger du niveau des Lakers. Des propos rapportés par Michael Scotto de HoopsHype.

“Je pense que nous sommes bien meilleurs que notre bilan. Nous sommes capables de nous adapter en plein match. Le problème, c’est que nous avons 12 joueurs différents qui peuvent être sur le terrain. Lorsque tu as un groupe aléatoire de cinq joueurs sur le terrain, les automatismes que nous essayons de mettre en place se font au fur et à mesure. Beaucoup d’équipes ont cinq ou six gars qui auront toujours une idée de qui sera sur le terrain. Nous avons un nouveau joueur à chaque match parce qu’on ne peut pas savoir qui sera sur le terrain à cause des blessures et d’autres choses. C’est un bon problème. Je pense que c’est la raison pour laquelle nous utilisons 82 matches par an pour nous préparer à la post-saison. Je pense donc que nous valons mieux que notre bilan, et nous essayons encore de comprendre et de trouver notre rythme de croisière. J’aime bien où nous en sommes.”

Il est vrai que les nombreuses blessures au sein de l’effectif (Gabe Vincent et Jarred Vanderbilt notamment) ont poussé Darvin Ham à changer ses plans à plus d’une reprise. D’Angelo Russell est lui-même passé par un rôle de sixième homme avant de revenir fort pour ne plus sortir du cinq de départ. Si Vando et Vincent parviennent à sortir de l’infirmerie, cela voudra dire toujours plus d’option et de profondeur pour des Lakers qui auront besoin de toute leurs armes pour espérer atteindre les Playoffs à la mi-avril. En cas de qualification via le Play-in Tournament, les Angelinos pourraient retrouver les Nuggets au premier tour, une équipe qui les avait éliminés l’an passé en Finale de Conférence.

