Parler de records en NBA signifie souvent parler de Wilt Chamberlain. Aujourd’hui, focus sur un autre accomplissement du légendaire pivot : une carrière entière en NBA sans le moindre match à 6 fautes !

Peut-on disputer plus de 1200 matchs en carrière en NBA (régulière et Playoffs confondus), avec un temps de jeu de quasiment 46 minutes par match (pardon ?!) et réussir l’exploit de ne jamais se voir siffler une sixième faute ? La réponse est oui et elle nous vient de Wilt Chamberlain, le seul joueur dans l’histoire de la Ligue à avoir disputé l’intégralité d’une carrière sans le moindre match à 6 fautes.

Un sacré accomplissement du bonhomme, surtout vu son temps de jeu titanesque et le fait qu’il a dû affronter quelques monstres dans les raquettes au fil des années (Bill Russell, Willis Reed, Elvin Hayes, Walt Bellamy ou encore le jeune Kareem Abdul-Jabbar). Plus d’une fois, Wilt the Stilt a frôlé la sortie. Selon StatMuse, le pivot a disputé 15 matchs avec 15 fautes au cours de sa carrière. Sur 1200, cela reste un chiffre particulièrement bas, tout comme sa moyenne de 2 fautes par match en carrière.

L’originalité de ce record, c’est aussi qu’il ne s’agit pas de la plus longue série sans matchs à 6 fautes. On s’explique. Jamal Crawford a disputé 1327 matchs de saison régulière en carrière sans le moindre match à 6 fautes. Pourquoi l’ancien sixième homme n’est pas au-dessus de Wilt alors ? Tout simplement car il s’est fait sortir en Playoffs en 2010 alors qu’il était chez les Hawks. Un seul match qui le prive d’un record NBA, c’est dur.

Évidemment, le record de Wilt Chamberlain ne tient pas totalement du hasard. Les joueurs sont informés en permanence de leurs stats. S’il manque un rebond à quelqu’un pour aller chercher un double-double ou un triple-double, on sait qu’il est probable que le copain fasse un écran pour lui faire ce cadeau. Selon John Havlicek, légende des Boston Celtics et qui a affronté Wilt à de nombreuses reprises, Chamberlain était obsédé par ce record sans faute. Au point qu’il disparaissait un peu des matchs lorsqu’il craignait de se voir indiquer la sortie par les arbitres. Des propos rapportés par le média Fadeaway World.

“La plus grande particularité de Wilt était de ne pas commettre de faute. Il n’avait jamais commis six fautes au lycée, à l’université ou dans un match professionnel et c’était un record qu’il était déterminé à protéger. Lorsqu’il commettait cette quatrième faute, son jeu changeait. Je ne sais pas combien de victoires potentielles il a pu faire perdre à son équipe en ne jouant pas à 100% lorsqu’il était sous pression vis-à-vis des fautes.”

Avec 4 titres de MVP et deux titres NBA, sans oublier une flopée de records, on peut dire que Wilt Chamberlain a quand même réussi à s’en sortir plutôt pas mal, même en se cachant sur les matchs où il avait trop de fautes. Reste à présent à savoir si quelqu’un sera capable de l’imiter dans le futur. L’homme des records n’est pas vraiment connu pour sa capacité à partager les bouquins d’histoire de la Grande Ligue.

Source texte : Fadeaway World / StatMuse