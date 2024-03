Le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain a délivré la performance la plus mythique de l’histoire du basket-ball. Le pivot des Philadelphia Warriors a enflammé la raquette des New York Knicks en inscrivant 100 points en un match. Un record historique jamais battu qui influence encore la NBA aujourd’hui.

Avant ce soir du 2 mars 1962, le record de points sur un match en NBA était détenu par… Wilt Chamberlain. 78 points après trois prolongations dans une défaite face aux Los Angeles Lakers, quelques semaines plus tôt, en décembre 1961. Après la rencontre, Chick Hearn, commentateur historique des pourpre et or s’est, selon Ouest France, adressé à Elgin Baylor : “Il a battu votre record, mais il a eu trois prolongations pour y arriver.” Ce à quoi l’ailier avait répondu :

“Ce n’est pas vraiment important, un jour, ce gars va marquer 100 points.”

Alors lorsque, quatre mois plus tard, les New York Knicks et leur raquette composée de Cleveland Buckner et Dave Budd arrivent en Pennslyvanie, Wilt Chamberlain est en pleine forme et ne perd pas de temps pour le montrer. Après une mi-temps, The Stilt en est déjà à 41 points. Un total incroyable bien sûr, mais pas spécialement hors du commun pour lui. Personne ne s’attend vraiment à ce que la deuxième mi-temps fasse entrer le pivot dans l’histoire du basket-ball.

Et pourtant. Dans le troisième quart-temps, et malgré le fait qu’il ne soit pas sorti une seconde du match pour se reposer, Wilt ne décélère pas. Il inscrit 28 points sur la période et se rapproche grandement de son record. Les travées de la Hershey Sports Arena le comprennent et font passer un message clair à leurs joueurs : “Give it to Wilt, Give it to Wilt“. Tous les ballons doivent désormais passer par le pivot.

Selon les personnes présentes dans la salle, le quatrième quart-temps tourne à la parodie de basket-ball. Tous les ballons sont donnés à Chamberlain tandis que des Knicks orgueilleux accumulent les fautes pour tenter d’empêcher la barre des 100. Manque de chance, le pivot d’habitude si maladroit aux lancers-francs (51% en carrière dans l’exercice) règle la mire ce soir là avec un magnifique 28/32. À 50 secondes de la fin, Wilt en est à 98 points et pour The San Diego Union Tribune, Joe Rucklick, meneur des Warriors à l’époque se rappelle :

“Je m’en souviens comme si c’était hier. Je raconte cette histoire depuis 50 ans. J’avais un shoot ouvert à 4 mètres du panier et j’ai pensé le tenter. Heureusement, mon instinct a pris le dessus. Wilt a réussi à bump un gars et s’est démarqué. Il a levé les mains et je lui ai donné le ballon. Il n’a pas dunké le ballon (contrairement à ce qui est souvent raconté), il a marqué avec un finger roll. Il a fait ça parce qu’il avait de la classe. Il ne voulait pas humilier le gars qui le défendait.”

À 46 secondes de la fin et après ce panier, la foule entre sur le parquet et célèbre son héros. Les derniers instants du match se font, selon Harvey Pollack, reporter de la rencontre, à Shabe Vintage Sports, à 5 contre 4, Wilt Chamberlain restant sur le bord du terrain les bras écartés.

Les Philadelphia Warriors s’imposent 169 à 147 et Frank McGuire, coach de l’époque, témoigne alors de son émotion dans un enregistrement audio qui sera récupéré :

“J’ai toujours pensé que c’était inévitable qu’il le fasse. Mais quand il l’a fait, je me suis arrêté : je ne pouvais pas y croire.”

Après la rencontre, et alors que The Big Dipper profite dans les vestiaires, Harvey Pollack parle avec un photographe dans les vestiaires et s’accordent sur le fait qu’il faille graver cet instant dans le marbre. Le journaliste s’empare alors d’un bloc note, arrache une feuille, écrit 1-0-0 et ainsi, l’une des plus grandes photos de l’histoire du sport était née.

Une manière de célébrer les grosses performances qui est toujours utilisée en NBA aujourd’hui. Devin Booker l’a fait lors de ses 70 points et plus récemment Joel Embiid (70 points) puis Luka Doncic (73) lors de leurs matchs historiques de janvier 2024, 62 ans après l’exploit.

Après la rencontre et dans une anecdote racontée par Wilt Chamberlain lui-même et relatée plus tard par Jeremy Julien de SportsCenter le pivot a demandé à ses adversaires du soir et notamment à son ami Willie Naulls de le ramener chez lui à New York. Endormi pendant la plupart du trajet, il pouvait entendre l’ailier des Knicks et ses coéquipiers débattre de sa performance. Arrivé à destination, Wilt Chamberlain est descendu de la voiture et a dit :

“Vous êtes vraiment des gentils fils de … Vous me laissez mettre 100 points et ensuite vous me ramenez à la maison ? Voici de l’argent pour l’essence.”

Une liasse de billets que Willie Naulls n’a pas pris, dernier signe d’une fierté qui avait pris un gros coup en ce soir de mars.

Cette performance de Wilt Chamberlain est probablement la plus connue de l’histoire du basket-ball et ce alors que les caméras n’ont pas capté le moment. Un manque d’images rendant peut-être le match encore plus mystique et historique au vu du nombre d’anecdotes et de points de vue racontés depuis.

La NBA n’en était qu’à ses débuts, mais avait déjà trouvé son boss de fin. Le record de Wilt Chamberlain n’a jamais été battu en 62 ans et n’a été “approché” qu’à une reprise lors des 81 points de Kobe Bryant.

Alors, selon vous… ce record sera t-il battu un jour ?

Sources texte : Ouest France, The San Diego Union Tribune, SportsCenter, Shibe Vintage Sports