Anthony Edwards a quitté le match Wolves – Kings pour assister à la naissance de son enfant

Dans la défaite des Wolves face aux Kings cette nuit, Anthony Edwards n’a joué que 19 minutes. La raison ? Il a quitté le match à la mi-temps pour… assister à la naissance de son premier enfant.

Si vous êtes fan des Wolves et que vous n’avez pas vu le match de cette nuit, rassurez-vous. Non, Anthony Edwards n’est pas sorti sur blessure, lui qui s’était fait mal à la cheville il y a quelques jours. Ant a quitté le Target Center pour aller à l’hosto et soutenir sa compagne Jeanine Robel pendant qu’elle accouchait.

REPORT: Anthony Edwards left the Timberwolves-Kings game at halftime to be present for the birth of his child. pic.twitter.com/mIaufX0NEj

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 2, 2024

Anthony Edwards a fini le match contre les Kings avec 11 points, 2 rebonds et 2 passes. À la mi-temps, les Wolves étaient menés d’un point, puis se sont inclinés 124-120 en prolongation en l’absence d’Ant-Man. Malik Monk a planté 35 de ses 39 points après la pause pour porter Sacramento (sans De’Aaron Fox) vers la win.

__________

Source texte : Sactown Sports 1140