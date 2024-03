Si les Lakers n’ont pas bougé lors de la NBA Trade Deadline début février, ils continuent d’ajouter des petites pièces à leur effectif. C’est au tour d’Harry Giles III de débarquer à Los Angeles.

Avec les absences de Christian Wood (genou), Jarred Vanderbilt (pied) ou encore Colin Castleton (poignet), le manager des Lakers Rob Pelinka a estimé que son équipe avait besoin de renfort sur les postes 4-5. Il a ainsi fait appel à Harry Giles III, coupé au moment de la deadline par les Nets.

Le 20e choix de la Draft NBA 2017 a été signé via un contrat two-way.

Harry Giles III will join the Lakers on Monday after agreeing to a two-way contract with L.A., a team source confirmed to ESPN. The Lakers will waive Dylan Windler to bring the 6-11 Giles on.

— Dave McMenamin (@mcten) March 2, 2024

Considéré pendant un temps comme le meilleur prospect des États-Unis, Harry Giles III n’a jamais réussi à répondre aux attentes, la faute notamment à une cascade de blessures. Il a commencé sa carrière NBA à Sacramento après un passage NCAA dans la célèbre université de Duke, puis a porté les couleurs des Blazers, de l’équipe de G League des Clippers, et dernièrement des Brooklyn Nets.

Chez les Nets cette saison, Harry Giles III (2m08, 109 kilos) a fait 16 apparitions pour 5,1 minutes de moyenne, et des stats de 3,4 points et 1,6 rebond à 50% au tir. Autant dire qu’il ne va rien révolutionner aux Lakers, mais au moins il apportera une solution supplémentaire à Darvin Ham en cas de besoin à l’intérieur.

__________

Source texte : ESPN

Harry Giles might have a case for now being the most athletic player on the Lakers outside of Hayes (and a 39yo LeBron lol). pic.twitter.com/Pav8hMOS3F

— Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) March 2, 2024