Transféré des Wolves aux Pistons à la trade deadline, Shake Milton ne restera pas longtemps à Detroit. Le guard a en effet trouvé un accord avec la franchise du Michigan pour une rupture de contrat.

Quatre matchs et puis s’en va.

Un peu moins d’un mois après son arrivée à Detroit, Milton refait ses valises et devrait intéresser des contenders pour la fin de saison selon ESPN et The Athletic. Aspect important à noter : l’ancien joueur des Wolves a trouvé un accord sur un buyout hier, c’est-à-dire avant la deadline du 1er mars. Cela signifie qu’il pourra participer aux prochains Playoffs, ce qui devrait l’aider à retrouver une équipe.

ESPN Sources: Detroit Pistons G Shake Milton has agreed on a contract buyout, allowing him to meet the March 1 deadline for playoff eligibility. Milton landed with Pistons from Timberwolves at trade deadline. pic.twitter.com/zFZXfkfzWn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 2, 2024

Si Shake Milton n’a jamais été considéré comme une pièce importante de la reconstruction des Pistons, il possède derrière lui cinq saisons chez les Sixers de Joel Embiid, et a participé à 34 matchs de Playoffs depuis son arrivée en NBA en 2018.

Shake tourne en carrière à 8,7 points, 2,3 rebonds et 2,5 passes de moyenne à 45% au tir dont 36% à 3-points et presque 83% aux lancers-francs. Une production honnête, qui a néanmoins chuté chez les Wolves cette saison (4,7 points de moyenne en 13 minutes). Shake Milton n’a pas su s’imposer dans la second unit des Wolves, qui ont préféré se séparer de lui pour faire venir le meneur back-up Monte Morris.

Dans quelle équipe va-t-il pouvoir rebondir ?

___________

Sources texte : The Athletic / ESPN