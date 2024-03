Kenneth Lofton Jr. coupé par les Sixers

Malgré son talent indéniable, Kenneth Lofton Jr. n’arrive toujours pas à se faire une place dans une franchise NBA. Il vient de se faire couper par les Sixers.

En décembre dernier, Kenneth Lofton Jr. avait été libéré par les Grizzlies. Il s’était ensuite engagé chez les Sixers (via un contrat two-way) avec comme objectif de se faire une petite place dans la rotation de Nick Nurse.

Encore raté.

The Sixers are waiving two-way forward Kenneth Lofton, sources tell ESPN.

Cela commence presque à nous faire mal au cœur.

Kenneth Lofton Jr. a un profil assez unique : c’est un beau bébé (1m98 pour 125 kilos) qui a du talent plein les mains. Preuve de ce talent, il affole les compteurs à chaque fois qu’il évolue en G League : 27 points, 9 rebonds et 4 passes de moyenne avec les Delaware Blue Coats (équipe affiliée aux Sixers) de fin décembre à aujourd’hui. Par contre, dès qu’il faut évoluer chez les grands, ça se complique. Il est vite dépassé en défense et ça ne pardonne pas au plus haut niveau. Que ce soit à Memphis ou Philly, il n’a jamais pu décrocher un rôle significatif dans la rotation, et ce malgré les blessures que connaissent ces deux équipes.

Quel avenir pour Kenneth Lofton Jr. ? Difficile à dire. Mais on veut le retrouver rapidement sur un parquet car c’est toujours un kiff de le voir dominer les raquettes avec son gros derrière mais surtout son très joli toucher.

