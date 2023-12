On l’avait quitté en larmes (on n’en sait rien), coupé par les Grizzlies pour faire de la place au revenant Ja Morant. Passées les vannes potentielles sur cette dernière phrase revoici des nouvelles de Kenneth Lofton Jr. et elles sont bonnes, puisque le costaud pivot a signé hier un two-way contract avec les Sixers !

On ne le connait pas vraiment mais on l’aime bien, c’est comme ça, depuis son arrivée en NBA.

Ou plutôt en G League, car n’ayons pas peur des mots ce bon vieux Kenneth Lofton Jr. n’a jamais vraiment eu sa place dans la Grande Ligue. Quelques perfs aussi énormes qu’insignifiantes (on pense à ses 42 points en clôture de la régulière la saison passée), une vraie saison de G League par contre (élu ROY de la compétition), mais en NBA difficile de s’imposer.

Là où son alliage poids/mobilité lui permet de faire du sale en attaque, cette particularité due à son physique lui coute malheureusement sa place à cause de sa faiblesse en défense. A l’heure des freaks ce Zach Randolph de la génération Z est un OVNI, que n’ont pas su conduire les Grizzlies, et qui va donc se diriger tranquillement vers la Pennsylvanie puisqu’on a appris hier que les Sixers avaient décidé de lui filer leur dernier two-way contract disponible.

4,1 points et 1,7 rebond de moyenne depuis son arrivée en NBA, une production évidemment difficile à juger mais suffisamment de talent selon les Sixers pour lui filer un spot, en lieu et place de Javonte Smart. On imagine que Kenny ira très souvent faire un tour du côté des Delaware Blue Coats, franchise de G League affiliée aux Sixers, mais on espère tout de même voir de temps en temps le K aux côtés de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Nico Batum en NBA !