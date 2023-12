Cette nuit les Hawks ont perdu face aux Grizzlies d’un Ja Morant en pleine forme, mais tout ça n’a pas empêché Trae Young de poursuivre sa folle série statistique. Un septième match de suite à plus de 30 points et 10 passes, ça commence à faire !

On vous en parlait justement il y a deux jours, Trae Young fait partie de ces joueurs dont on ne parle – à notre goût en tout cas – pas assez. Une nouvelle preuve en chiffres ? Cette nuit le meneur de jeu hirsute a envoyé 30 points, 5 rebonds et 13 passes face aux Grizzlies, et malgré la défaite des siens il est donc devenu le deuxième homme de l’histoire seulement à enchainer sept matchs de suite à au moins 30 points et 10 passes. Le premier s’appelle Oscar Robertson, et ça commence à dater.

Ice Trae aura l’occasion mardi soir à Chicago de trôner seul tout en haut de classement assez stylé, et sa présence sur cette infographie confirme en tout cas nos dires récents : malgré une hype relative et un classement très ventre mou très Intertoto des hawks, le niveau affiché cette saison par le Très Jeune est assez phénoménal. Plus de 28 points et 11 passes, quasiment 40% du parking avec un énorme volume de tirs (plus de 9 tentatives par match), du tout bon qui ne demande que quelques victoires de plus pour qu’on parle un chouïa plus souvent de son cas. Chiche ?

On surveillera en tout cas la perf de Trae dans deux jours, et en cas de nouvelle perf solide on pourra presque commencer à faire partir le hashtag #NBAAllStar pour le franchise player des Hawks. Vous en êtes ?