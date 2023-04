La meilleure période de l’année est enfin arrivée : les Playoffs ont débuté ! Ce fameux moment où les ambiances se chauffent à blanc, où les défenses se resserrent et où les niveaux de jeu augmentent. C’est également le cas pour la Team Notes, qui va enclencher le mode postseason pour envoyer de la punchline à tour de bras. Vous êtes prêts ? Nous non plus.

On s’attendait à une méga branlée, il y a eu méga branlée. Le score ne le reflète pas, mais les Hawks ont tout simplement pris une grosse leçon de basket face à des Celtics déterminés à finir le boulot entamé la saison passée. Devant un TD Garden survolté, les joueurs de Joe Mazzulla ont dégommé la bande d’un Trae Young bien trop à l’Ouest pour quelqu’un qui joue les Playoffs de l’Est. Attention, réveil demandé au prochain match pour éviter la méchante humiliation.

# Boston Celtics

Jayson Tatum (8) : un match de patron. Pas besoin d’y aller à fond les ballons, les adversaires n’en ont pas eu grand chose à faire du match. Vous prendrez également un supplément rebonds sur votre grosse performance au scoring ?

Jaylen Brown (8,5) : quand il met le masque, c’est pour fumer l’adversaire comme Batman. Grand match de sa part, avec de la technique, du show. Tout ce qu’il faut pour bien se lancer dans les Playoffs !

Derrick White (8) : Le plus grand front de l’hémisphère ouest à découpé la défense adverse, comme son coiffeur devrait d’ailleurs découper ses tifs. Ça commence à être un tantinet chaud là.

Al Horford (6,5) : ce qui est bien avec Al Horford, c’est qu’il se bouge sur un terrain comme si c’était un 2003 qui débarque juste en NBA et qui court partout. En plus d’être le chouchou de la salle.

Marcus Smart (7) : le pick-pocket préféré de Boston. Deux contres, trois interceptions ce soir, paraît que c’est lui qui a tout appris à Arsène Lupin.

Robert Williams III (7) : Une boucherie ce soir. 100% au tir, c’est ça que c’est bon. Le grand bandeau a profité des autoroutes dans la défense des Hawks comme s’il partait en vacances aux Flots Bleus avec Frank Dubosc. Et n’oubliez pas, le vrai plaisir… c’est de manger dans la barquette.

Sam Hauser (4) : 11 minutes de jeu ce soir, méritées car les Hawks étaient à chier. Pourtant, Sam n’a pas su les bonifier. Et c’est dommage.

Malcolm Brodgon (4,5) : Peu en réussite au tir (1/6), le remplaçant préféré de ton remplaçant préféré n’a pas eu l’impact qu’il aurait souhaité avoir. Heureusement, les types en face n’ont pas été dangereux… un avertissement sans frais.

# Atlanta Hawks

Trae Young (3,5) : Trae Old ce soir, vu le vieux match du client. 5/18 au tir, 16 points, téma le leader. Bien verrouillé par la défense des Celtics, il n’a pas réussi à prendre le jeu pour lui. Attention, les signaux sont au rouge pour lui.

Dejounte Murray (5,5) : de très loin le joueur d’Atlanta le moins dégueulasse ce soir. Pourtant, la réussite à 3-points n’a pas été brillante, puisque Dej’ repart fanny derrière l’arc. S’embrouiller avec un rookie y’a du monde, assurer en Playoffs c’est plus dur.

Clint Capela (5) : géré avec brio par les rotations défensives de Boston, Clint Capela s’est pris les pieds dans le tapis. La performance n’est pas infâme, mais bien insuffisante.

John Collins (4,5) : Phil John Collins n’a pas été époustouflant ce soir. Oui, c’est souvent le même type de phrase pour les joueurs des Hawks, en même temps ils ont tous été nazes ou presque.

De’Andre Hunter (3) : le chasseur s’est fait chasser ce soir, prestation très morose d’André.

Bogdan Bogdanovic (4) : la même maladie que les autres. Une adresse dégueulasse, des stats finales rincées. À oublier.

Onyeka Okongwu (2,5) : 19 minutes, 0% au tir. Voilà. Heureusement que les lancers-francs existent tiens.

Saddiq Bey (3) : la défense des Trèfles a été sadique avec lui, et ses apports en portent la douloureuse trace.

Jalen Johnson (3) : Médiocre.

Score final ? 112-99, un écart qui ne reflète pas du tout un match à sens vraiment unique. Réaction attendue au Game 2, car ça sent fort l’humiliation dans le cas contraire.