Le premier match de la série de Playoffs la plus intéressante – sur le papier – de la conférence Est à tenu ses promesses. Un match serré, parfois brouillon mais qui nous a offert un finish de haut standing ! Les Knicks d’un Jalen Brunson clutch récupèrent l’avantage du terrain face aux Cavaliers. Donovan Mitchell a tout tenté, mais ce soir, ça a fait bing bong.

Deux équipes qui ont bien joué, toute la saison, opposées sur sept matchs. Un vrai petit duel qui promet d’être disputé à chaque instant. Et la première manche de la série entre Cavaliers et Knicks n’a pas trompé notre pronostic. D’entrée de partie, les coups se donnent et se rendent. Evan Mobley montre qu’il est en forme, un bon point pour contenir un Julius Randle lui aussi chauffé à blanc pour donner l’avantage du terrain à New-York dès le premier match.

Derrière l’efficacité de leur big man, les hommes de la Big Apple prennent le meilleur au score. RJ Barrett punit quand il est ouvert, Jalen Brunson fait son oeuvre avec deux flèches primées depuis Akron… avant de laisser sa place, gêné par trop de fautes commises. Les Cavaliers s’accrochent mais ne parviennent pas à inverser la tendance devant une Q Arena habillée de blanc afin de célébrer le retour des Playoffs à C-Town pour la première fois depuis 2018. Petite frayeur pour Donovan Mitchell, qui s’est plaint de sa cheville après une chute dans le public pour récupérer un ballon. Il n’en sera finalement rien, heureusement pour JB Bickerstaff.

Mieux, Spida prend le commandement des opération côté Cleveland et ponce littéralement les Knicks, forçant les Bockers à faire faute. 18 points à la pause, ça annonce quelque chose de potentiellement grand pour la suite. D’ailleurs, c’est toujours NYC qui gère le tempo à l’heure de rejoindre le vestiaire. Cinq points d’écart (50-45), une opération pas si mauvaise pour les locaux étant donné leurs difficultés dans le premier acte.

D’entrée de seconde période, le ton est donné : Donovan Mitchell n’est pas là pour enfiler des perles. Assisté par Darius Garland, les perforations de la défense des Knicks s’intensifient. Ces derniers restent en tête malgré tout, grâce à des espaces de tirs ouverts. La défense des Cavs est bonne, mais lente en rotation. Une balle à l’opposé, un tir ouvert : ficelle. Le match est très serré, mais on sent quand même que les deux systèmes défensifs en ont encore sous le coude en termes d’intensité.

Josh Hart l’acquisition aussi contre deux pépitos et une statue de la liberté miniature. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Et comme ce fut le cas en début de match : les coups s’échangent, jusqu’à ce que Jalen Brunson ne commence à prendre un coup de chaud. Le tir en fadeaway sur la truffe de Donovan Mitchell est un petit amour de mouvement. Cela permet aux visiteurs de prendre 9 points d’avance et d’envisager de breaker véritablement au score. La vraie différence dans ce match ? Les apports du banc. À la fin du troisième quart, les remplaçants des Knicks comptaient 30 points, contre 8 pour ceux de Cleveland.

Un apport statistique trop polarisé, des joueurs majeurs beaucoup sollicités… et moins lucides ? Oui, d’autant plus que c’est au tour de Josh Hart d’activer le mode couteau suisse : rebond, passe, tir, défense, décalages. Il est partout. Pour répondre, c’est encore une fois Donovan Mitchell, qui finira la nuit à 38 points. Spida est juste monstrueux… Il inscrit sept points de suite et ramène les siens dans le match, avec que Cedi Osman ne place les Cavs en tête !

JALEN BRUNSON LE MAIRE DE NEW YORK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023

Deux minutes à jouer, et un final de haute volée qui s’annonce ? 93-92 Cleveland. Josh Hart plante à 3-points, quel portage de baloches pour un premier match de Playoffs en carrière. Les Knicks mènent de deux points, puis de quatre unités grâce à un fantastique Jalen Brunson, 27 points ce soir. Spike Lee se bouffe les doigts d’angoisse au premier rang, mais l’essentiel est finalement acquis. Victoire de New York à Cleveland 97-101, avantage du terrain récupéré et grosse clim’ dans l’Ohio ! On a clairement senti tout au long du match que les deux formations en ont sous le capot… et que cette série est destinée à monter en température. Pour notre plus grand plaisir !