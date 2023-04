Il a régalé. Face à un Donovan Mitchell de gala (38 points), les Knicks ont pu se reposer sur Jalen Brunson. Le meneur de New York a planté des tirs très importants en seconde période pour tuer le match. Une pure partie de basket proposée par le joueur, qui confirme ses belles dispositions dans la salle des Cavaliers… et fait même descendre les voisins pour demander de faire moins de bruit.

La première mi-temps de Jalen Brunson n’aurait absolument pas présagé l’écriture d’un tel article. Mis en difficulté à cause de trop nombreuses fautes commises, le meneur a été forcé de regarder le match depuis le banc une bonne grosse partie du premier acte. Non, ce qui a rendu le match de Jalen exceptionnel, c’est une deuxième mi-temps gérée d’une main de maître. Des paniers compliqués, qu’il s’agisse d’un gros tir de loin comme de finitions contestées au cercle. Au final ? 27 points, à 11/24 au tir. Ajoutez-y deux rebonds, deux passes et deux interceptions.

Jalen Brunson heating up in the 4Q 🔥 He’s up to 23 points on ESPN!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/dGZ5eAyMsn — NBA (@NBA) April 16, 2023



La mission était de marquer des points, elle a été remplie et les Cavaliers ont souvent été pris à défaut. Les rotations défensives ont été trop lentes, les aides arrivant en retard et provoquant donc des fautes bien évitables. Bien sûr, l’emphase est mise sur la fin du match. Le tir à 3-points est juste capital pour maintenir NYC en tête à un moment tendu. L’action de son match ? Sans aucun doute le petit floater avec la planche pour donner quatre points d’avance à son équipe avec moins d’une minute à jouer.

JALEN BRUNSON.

CLUTCH. He puts the Knicks up 4 with 35.4 left in Game 1 on ESPN!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/4yUGJ2yCnn — NBA (@NBA) April 16, 2023

Après un dernier passage à 48 points dans l’Ohio début avril, Brunson confirme qu’il est prêt pour cette série qui s’annonce… très disputée. La petite pensée à Luka Doncic, qui doit se bouffer les doigts devant sa télé en pensant à ce que son ancien coéquipier aurait pu apporter aux Mavericks. La bise également à la triplette Simon, Bastien et Alex, rappelée à l’ordre par le voisinage après avoir gueulé de manière trop véhémente suite au tir de ce bon Jalen. La reconversion vers l’ASMR est en marche.

PTDR OH LA CLIM EN PLEIN LIVE LES VOISINS 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2023



Source : ESPN