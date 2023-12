Deux jours après la victoire facile de Milwaukee au Madison Square Garden, les Knicks et les Bucks se retrouvaient aujourd’hui pour passer Noël ensemble à New York. Mais cette fois-ci, l’histoire fut bien différente grâce à un Jalen Brunson étincelant.

Quelle meilleure occasion que le Christmas Day pour battre sa bête noire ?

Les Knicks restaient sur neuf défaites de suite contre Milwaukee. Ils avaient perdu l’ensemble de leurs trois confrontations cette saison face à la bande de Giannis Antetokounmpo, dont la dernière de 19 points au Madison Square Garden samedi soir.

“Trop c’est trop”, a dit Jalen Brunson.

38 points, 4 rebonds, 6 passes, 0 perte de balle, à 15/28 au tir et 7/9 aux lancers-francs. Voici la ligne de stats XXL du meneur de New York, qui a bien mérité les chants de “MVP ! MVP !” qui sont descendus des tribunes lorsqu’il a mis le couvercle sur la rencontre. Étincelant depuis plusieurs matchs déjà, Brunson a dominé du début à la fin pour mettre – et surtout garder – les Knicks sur les bons rails.

38 POINTS

6 PASSES

15/28 AU TIR

CLUTCH JUSQU’AU BOUT

LA WIN FACE AUX BUCKS POUR NOEL

JALEN BRUNSON, KING OF NEW YORK.

December 25, 2023

Très bien accompagné par R.J. Barrett en première mi-temps (18 de ses 21 points), Jalen Brunson a encore une fois martyrisé une défense de Milwaukee parfaitement dans l’ambiance de Noël au vu des cadeaux qu’elle a pu offrir au cours des 48 minutes. Le premier rideau des Bucks était aussi efficace que des portes de saloon, la raquette était en mode open bar, et le repli défensif sur transition reste visiblement un concept abstrait chez les hommes d’Adrian Griffin. Tout ça, c’est évidemment que du bonheur pour Brunson, qui a été sans pitié.

Mais cette victoire, JB n’est pas allé la chercher tout seul :

Julius Randle (24 points, 9 rebonds) est progressivement monté en puissance. Donte DiVincenzo n’a marqué que 3 points mais a bien fait taffer Damian Lillard. Sans Mitchell Robinson (et Jericho Sims), Isaiah Hartenstein et Taj Gibson ont bossé pour essayer de fermer la raquette à Giannis Antetokounmpo. Josh Hart et surtout Immanuel Quickley (20 points en 22 minutes) ont apporté un gros coup de boost en sortie de banc.

C’était donc ça la bonne formule pour battre l’une des équipes les plus chaudes du moment.

Malgré les 64 points du duo Lillard – Giannis, malgré un Khris Middleton (24 points) plutôt en jambes, c’en était trop pour des Bucks pas adroits de loin (13/42). À la traîne pendant quasiment tout le match, Milwaukee a certes lâché quelques runs mais sans jamais vraiment faire flipper le public du Garden.

Sans doute parce que ce dernier savait que Jalen Brunson était tout simplement intouchable…

Les highlights du match à 38 points de Jalen Brunson.

Les highlights du match à 38 points de Jalen Brunson.

December 25, 2023