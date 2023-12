Les Nuggets terminent les Warriors au finish (120-114) !

Deuxième rencontre du NBA Christmas Day, le main event pour nous autres européens. Un gros duel entre Nuggets et Warriors, les deux derniers champions. Deux équipes qui sont en forme actuellement, un rendez-vous qualitatif assuré ? Oui, dans le scénario… malgré des leaders encore en descente de la cuite prise la veille.

Nous attendions un bon match, nous avons été servis… mais pas forcément par ceux que nous attendions. Stephen Curry et Nikola Jokic n’ont pas particulièrement bien assumé la grosse graille de Noël avalée la veille, en témoignent des pourcentages au tir faméliques malgré quelques flashs de lumière via des passes plus que laser du côté du Chef.

Cette passe… pic.twitter.com/GyINdgtHJt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023

Il a donc fallu que d’autres têtes s’occupent d’animer la soirée, et ces têtes se nomment notamment Dario Saric, Brandin Podziemski et Andrew Wiggins côté Golden State. À noter que c’est principalement le banc qui va faire le jeu offensivement, parce que les Nuggets ont réservé un traitement particulier aux stars californiennes. Kentavious Caldwell-Pope a rangé Steph dans sa poche, Michael Porter Jr. s’offre quelques highlights en plus de coller des points.

Podziemski le hustle ❤️ pic.twitter.com/tIKrLJtPvO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023

En gros ? Un match qui ne laisse personne prendre – statistiquement – feu. Et deux équipes qui se rendent les coups sans qu’aucune formation ne réussisse à prendre les devants de manière claire. Les Warriors jouent trop vite, les Nuggets sont paumés quand Jokic sort du terrain malgré sa sale soirée individuelle dans le jeu. Le Joker se rattrape en étant impeccable aux lancers, on prend côté Pépites.

Puis il y a eu le début du money-time. Et, ENFIN, les deux patrons se sont réveillés. Le match ne tient qu’à un ou deux points, régalade en vue. Wiggins est officiellement le facteur X des Dubs pour la soirée, diablement efficace des deux côtés du terrain. Attention cependant : il reste un peu plus de 4 minutes à jouer et le corps arbitral siffle à plusieurs reprises des décisions… contestables à l’encontre des visiteurs.

J’ai voulu aller aux chiottes mais on m’a sifflé faute offensive.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023

De quoi permettre aux Nugs de breaker un chouilla grâce à un Jamal Murray très clutch. Deux tirs réussis de suite, puis Aaron Gordon qui prend une faute sous le cercle. 114-107 Denver, point de rupture atteint si la réaction n’arrive pas. Le momentum s’est malheureusement inversé, on sent une pointe de frustration chez les Warriors… mais Stephen Curry est un taré. ÉNORME tir à 3-points, pour y croire ? Boh, non. Jokic est encore envoyé aux lancers (18/18 ce soir). Denver s’impose 120-114, au terme d’un match haletant, tendu comme on les aime… mais marqué par les faits de jeu en fin de rencontre. Et on ne sait pas pour vous, mais ici, c’est frustant.

Score final 120-114 Nuggets !

Les Warriors étaient proches, le money time a tourné en faveur de Denver. J’attends fort la conf de presse de Steve Kerr. Énorme banc des Warriors ceci étant dit.

Félicitations à MPJ, Jamal Murray et KCP qui ont été énormes, Gordon + Jokic solides.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2023