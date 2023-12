Steve Kerr furieux contre l’arbitrage : “Si j’étais un fan, je n’aurais même pas voulu regarder la 2e mi-temps”

Après leur défaite face aux Nuggets dans la deuxième affiche du NBA Christmas Day, les Warriors peuvent grincer des dents. La raison ? Un arbitrage plus que contestable en faveur de Denver, notamment sur Nikola Jokic. Des fautes très légères qui ont cassé le rythme des Dubs en fin de rencontre. Et qui provoquent logiquement la colère de Steve Kerr.

Plusieurs fautes données à Nikola Jokic par le corps arbitral en deuxième mi-temps, alors que les Warriors ont clairement le momentum dans le jeu sur plusieurs séquences. On retient particulièrement la fin de match, qui est hachée par les Zèbres sans que cela ne souffre d’aucune contestation, à la vue des images. Pour les Warriors, qui remontent actuellement la pente et ont enchaîné 5 succès de suite, se voir privé de l’équité des décisions génère une compréhensible frustration. Et Steve Kerr ne s’est pas privé de le dire en conférence de presse d’après match.

“J’ai un problème avec la manière dont nous arbitrons la défense. Nous sommes en train d’autoriser les joueurs à récupérer des lancers n’importe comment. Si j’étais un fans, je n’aurais pas voulu regarder la 2e mi-temps. C’était dégueulasse.” – Steve Kerr.

Les termes sont posés, et ils sont loin d’être sortis par pure colère. L’arbitrage pose question depuis le début de la saison, et pas uniquement dans le cas des Warriors. Tiens, une stat’ pour illustrer le cas du soir : Jokic plante 26 points. À 4/12 au tir… et 18/18 aux lancers-francs. Alors qu’en temps normal, les Nuggets sont la cinquième équipe qui passe le moins sur la ligne en NBA cette saison. De quoi foutre le seum, logique. D’ailleurs, il ne serait pas étonnant que la NBA vienne réclamer ses étrennes au coach de Golden State. Peut-être qu’elle en profitera pour revoir les images de la fin de match au passage, ça ne serait franchement pas trop mal.

Golden State a pris un coup sur la nuque.

On va pas se mentir, la deuxième mi-temps a été hachée par les zèbres, ça a sifflé un peu n’importe comment.

Denver a une main sur la win, faut ajouter l’autre. Mais tu sens la frustration des Warriors.

