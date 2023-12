Stephen Curry, habitué des sales soirées lors du Christmas Day

Stephen Curry est un joueur qui a marqué l’histoire de la NBA et du basket comme très peu l’ont fait. Peut-être comme personne avant lui. Pourtant, il possède un “point faible” dans son immense carrière : le Christmas Day. Hormis une belle performance en 2021, le Chef n’est pas vraiment flamboyant lors des matchs de Noël.

Peut-on lui en vouloir ? Stephen Curry est tellement fort toute l’année qu’on lui pardonne aisément le fait d’être moins dans le truc lors des matchs du Christmas Day. En carrière, il n’a jamais pondu un énorme perf à l’heure d’ouvrir les cadeaux. Peut-être est-ce à cause du repas de la veille. Ayesha Curry, sa femme, possède des vignobles dans la célèbre Napa Valley, et cela veut peut-être dire que ça s’envoie quelques verres de – très – bon rouge à l’occasion du 24 décembre.

L’heure des matchs n’aide pas non plus, mais passons aux chiffres parce que le but n’est pas de trouver des excuses. Voici donc les points inscrits année après année par le Chef.

Stephen Curry on Christmas:

2010: 4 points (2-15 FG)

2011: 4 points (2-12 FG)

2013: 15 points (5-17 FG)

2014: 14 points (5-12 FG)

2015: 19 points (6-15 FG)

2016: 15 points (4-11 FG)

2018: 15 points (5-17 FG)

2020: 19 points (6-17 FG)

2021: 33 points (10-27 FG)

2023: 18… pic.twitter.com/qIFa14AtVz

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 25, 2023

Une soirée réussie en 2021 donc, et sinon, des statistiques vraiment pas folles. Le Chef préfère s’envoyer le 24 que de performer le 25. Et c’est compliqué de lui en vouloir.