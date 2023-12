Classique parmi les classiques, le Lakers – Celtics du Christmas Day promettait beaucoup sur le papier. Mais au final, sur le terrain, la logique a été respectée et on a vu la différence entre la machine collective de Boston et une équipe de Los Angeles qui souffle trop souvent le chaud et le froid. Victoire des Verts 126-115, trop solides !

Il n’a fallu que trois minutes aux Celtics pour prouver à tout Los Angeles qu’ils évoluaient à un autre niveau. Trois minutes de maîtrise totale des deux côtés du terrain, trois minutes où le cinq majeur des C’s a montré à quel point il pouvait être injouable. Traduction au tableau d’affichage ? 12-0.

12 points, c’est quasiment l’écart qu’il y avait également à la fin (126-115). Entre-temps, les Lakers se sont accrochés et ont même réussi à prendre l’avantage en début de troisième quart sous l’impulsion d’un énorme Anthony Davis (40 points, 13 rebonds), mais Boston a tout de suite remis un coup d’accélérateur. Et quand c’est comme ça, y’a pas grand-chose à faire.

Score final, 126-115 Boston !

8ème victoire en 9 matchs pour les verts.

Pas la branlée du siècle, mais quand y’a eu accélération c’était terminé. Trop de puissance collective et d’énergie dans ce groupe.

Les Lakers sont revenus, immense AD, mais n’ont pas tenu. Next.

Les stats du cinq majeur des Celtics face aux Lakers :

Jayson Tatum : 25 points, 8 rebonds, 7 passes

25 points, 8 rebonds, 7 passes Kristaps Porzingis : 28 points, 11 rebonds, 2 contres

28 points, 11 rebonds, 2 contres Jrue Holiday : 18 points, 7 rebonds, 7 passes

18 points, 7 rebonds, 7 passes Derrick White : 18 points, 11 passes, 2 steals, 2 contres

18 points, 11 passes, 2 steals, 2 contres Jaylen Brown : 19 points, 5 rebonds, 2 interceptions

En NBA, parfois les chiffres mentent. Et parfois il suffit de regarder les chiffres pour s’apercevoir de la domination d’une équipe. Exceptionnel d’efficacité en attaque comme en défense cette saison, le starting lineup des Celtics s’est une nouvelle fois comporté en patron, surclassant Los Angeles en début de match et à partir du milieu du troisième quart.

Pas forcément impactant au scoring, Jayson Tatum a fait étalage de son all-around game. Pas vraiment en réussite avec son tir extérieur, Kristaps Porzingis a enchaîné les grosses finitions près du cercle tout en protégeant le sien. Jrue Holiday a lui montré sa polyvalence tout en défendant LeBron James (seulement 16 points et 8 passes à 5/14 au tir), et Derrick White a encore une fois été remarquable de propreté. Seul Jaylen Brown – touché au dos pendant le match – était un peu en dedans, mais comme souvent c’est lui qui a mis Boston sur les bons rails en plantant six des douze premiers points de son équipe.

Face à un tel cinq, les Lakers ont rapidement montré leurs limites, notamment en matière de création offensive quand il y avait zéro ball handler aux côtés du duo LeBron – AD (Los Angeles a démarré avec Jarred Vanderbilt, Taurean Prince et Cam Reddish). Et alors que Davis a pu faire son chantier, le King était clairement visé par la défense des Celtics : raquette bouchée, prise à deux, impact physique pour le gêner et même petit bobo au genou en cours de match… bref LeBron n’a pas passé un bon 25 décembre.

Quand Boston aligne le 5 majeur Porzingis + Tatum + Brown + White + Holiday ?

16 matchs

15 victoires

1 défaite

En l’emportant sans trembler malgré une adresse à 3-points fuyante (13/42 de loin), les Celtics ont montré la marge qu’ils pouvaient avoir sur la concurrence. Certes, le banc peut encore poser question mais le cinq est tellement dominant que Boston peut aujourd’hui se permettre des petits trous d’air comme ce fut le cas face aux Lakers.

Et ça, faut l’avouer, c’est bien flippant quand même.

