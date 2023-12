Troisième match du Christmas Day, le Lakers – Celtics de 23h représente le plat principal d’un menu bien copieux. C’est un classique parmi les classiques, une rivalité légendaire, qui devrait une nouvelle fois nous régaler à travers l’épisode de ce soir.

Lakers et Celtics. Los Angeles et Boston. Le jaune et le vert.

Quand la NBA a choisi ses affiches pour le Christmas Day 2023, elle n’a pas hésité longtemps. Peu de chances de se planter quand vous mettez un Lakers – Celtics au programme, surtout quand les deux équipes en question restent sur une participation en Finales de Conférence et possèdent certains des meilleurs joueurs NBA.

LeBron James et Anthony Davis représentent toujours l’un des duos les plus redoutables du circuit malgré les hauts et les bas que connaissent les Lakers cette saison. On l’a vu lors du In-Season Tournament, quand il y a de l’enjeu et que les caméras sont braquées sur eux, ils ne sont vraiment pas bons à prendre.

Vous savez qui d’autre n’est pas bon à prendre ? Jayson Tatum et ses Celtics, meilleure équipe au bilan cette saison (avec Minnesota, 22 victoires – 6 défaites) et véritable machine collective des deux côtés du terrain. Boston possède peut-être le meilleur cinq de toute la NBA (Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Derrick White, Kristaps Porzingis) avec un ratio de +19,6 points pour 100 possessions. Très très lourd.

"Celtics vs. Lakers on Christmas… doesn't get too much better than that."

Jayson Tatum is hyped for Boston's #NBAXmas showdown 🎄🎁

Lakers-Celtics | 5pm/et on ABC & ESPN pic.twitter.com/P3W3D9wvsC

— NBA (@NBA) December 22, 2023

Pour votre culture B, sachez que c’est seulement la troisième fois dans son histoire que la NBA programme un Lakers – Celtics le jour de Noël. Un chiffre bien bas quand on connaît la profondeur et le côté mythique de cette rivalité datant des années 1960.

Le premier affrontement a eu lieu en 1970, quand les Lakers de Wilt Chamberlain et Jerry West ont tapé les Celtics 123-113 dans le légendaire Forum de Los Angeles. Le second est beaucoup plus récent, c’était en 2008 avec Kobe Bryant et Pau Gasol qui ont pris le dessus sur le Big Three bostonien Paul Pierce – Kevin Garnett – Ray Allen, quelques mois seulement après leur affrontement en Finales NBA.

Troisième acte ce soir donc, pour écrire une nouvelle page d’une rivalité qui ne sera jamais démodée.

