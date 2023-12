Après une entame très new-yorkaise très gros marché, ce NBA Christmas Day migre pour son deuxième match vers des contrées plus montagneuses. Direction le Colorado, pour y voir un paquet de champions NBA.

Les champions NBA 2022 ? Les Warriors. Les champions NBA 2023 ? Les Nuggets.

Nuggets – Warriors pour le Christmas Day ? Évidemment.

Knicks – Bucks en ouverture et donc Nuggets – Warriors pour la fin de l’échauffement, les tomates cerises et les Apéricubes ont été tabassés et on part sur les premiers toasts délicieusement préparés par “insérer un prénom de fille pour emmerder les wokistes”.

Les Nuggets sortent un début de saison tranquille, pas exceptionnel mais clairement personne ne s’en fait pour eux à l’heure actuelle. Pour les Warriors par contre on est plutôt sur de la grosse inquiétude à l’ancienne, avec un bilan à peine positif et un Curry qui semble bien seul, malgré la belle progression de Kuminga, malgré le bon mois de décembre de Klay Thompson, malgré les promesses récentes de Trayce Jackson-Davis, fils de Dale et révélation automnale dans la Baie. Les soucis de Steve Kerr ? Andrew Wiggins est dans un sale mood et a même rejoint le rang des remplaçants de GS après avoir été remplaçant au All-Star Game (…), Chris Paul fait un peu plus vieux que ses 58 ans et Draymond Green paie ses bêtises avec une suspension en cours.

Côté champions en titre ? Quand Nikola Jokic lâche un 32/11/10 c’est un match raté, alors qu’Aaron Gordon est passé de Doc Gyneco à border All-Star en un déménagement et une saison d’acclimatation. Entre autres hein. Tout ça pour dire quoi ? Que la dynamique semble du côté de Denver mais qu’il faudra tout de même faire attention à une équipe qui compte plus de futurs Hall of Famers dans ses rangs que de légumes dans mon frigo.

Nuggets – Warriors, 20h30, et un estomac qui commence à faire des sourires. La magie de Noël va commencer à opérer tout doucement, et l’heure locale du match (12h30) ne sera qu’un détail tant le talent risque de suffire à nous offrir une bête de match. Allez, prêts, feu, toastez !

