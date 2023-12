Ah, Noël. Le 25 décembre est un jour sacré pour les fans de basket, qui s’empressent de quitter la table à l’heure du fromage ou du dessert pour aller confortablement se poser sur le canapé et mater les matchs du NBA Christmas Day. Une forme de tradition qui est prise très au sérieux par tout le monde, à commencer par les joueurs. Et cela passe par des tenues festives… mais pas forcément réussies. On se fait cinq looks de Noël qui n’ont pas laissé indifférent chez TrashTalk, à l’heure d’emballer les cadeaux.

Spencer Hawes, Christmas Day 2014

Oh le costume de fou furieux. Motif festif, on imagine pas le prix claqué pour faire tailler un tel accoutrement sur mesure (le bonhomme fait 2,16m). Les lutins du Père Noël n’ont jamais été aussi jaloux… ou heureux d’avoir quelque chose qui est finalement assez sobre.

Luka Doncic, Christmas Day 2022

Noël, c’est bien. Dédicacer la coutume locale en venant habillé comme un cowboy, c’est mieux. Luka Doncic a tapé dans le coeur des fans l’an passé, en proposant une tenue atypique. Manquait que le canasson pour compléter le look tiens.

Howdy, folks 🤠 Merry Christmas! @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/oeTcHuH3km

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 25, 2022

James Harden, Christmas Day 2022

What. The. Fuck. La tenue de zinzin. Cagoule rose à la forme d’un ballon de rubgy premier prix pour contenir la barbe, veste en bandes qui évoquent… on ne sait pas trop. Et des PANTOUFLES. James Harden en pantoufles. Pour l’histoire, assurément.

.@JHarden13 wears a @marniofficial jacket, slides & balaclava, while carrying a @louisvuitton bag for the @sixers vs @nyknicks #christmas day game. #upscalehype #jamesharden #marni #louisvuitton #lv #nbastyle pic.twitter.com/3sY0IxhuUh

— UpscaleHype (@UpscaleHype) December 27, 2022

Russell Westbrook, Christmas Day 2022

Why is westbrook wearing a damn skirt on Christmas 😭 #Lakers pic.twitter.com/Qme7VbbBvS

— Fisk Vegas (@bullyfisk) December 25, 2022

Après tout, ça doit être sacrément confort. Et non, on ne fera aucune blague beauf de fin de repas. C’est aussi pour nous avons choisi de rédiger ce papier le 25 après le petit dèj’.

Jaden Springer, Christmas Day 2022

Quand t’aimes Noël, les vêtements, mais aussi et surtout les pneus Michelin.