Joel Embiid absent pour le Christmas Day, noyeux Joël à tous

Coup dur pour les Sixers, coup dur pour le spectacle. Joel Embiid sera absent pour le match du Christmas Day entre Heat et Sixers, prévu à 2h du matin. Touché à la cheville lors de la rencontre face aux Raptors, le MVP en titre ne sera même pas en Floride.

Petit cadeau de Noël pourri pour les fans de Philadelphie, mais il fallait bien ça pour vous permettre de quitter la table vite fait avant d’attaquer le fromage. Remarque, ça vous a aussi peut-être servi de prétexte pour mettre un terme à une conversation moisie. Dans tous les cas, la nouvelle est de mauvais goût.

Selon Shams Charania, Joel Embiid ne sera donc pas présent demain en tenue pour le Christmas Day Game face au Heat. Il ne sera pas non plus sur le banc, puisque l’insider de The Athletic indique que Jojo n’a pas voyagé avec l’équipe. Autant le laisser fêter Noël à la maison. Touché sur une mauvaise réception face aux Raptors, Embiid s’était quand même débrouillé pour jouer le match malgré la blessure. Nick Nurse avait ensuite indiqué après la rencontre que la franchise allait prendre le temps de déterminer si du repos était nécessaire.

C’est finalement le cas, et Charania précise même que son statut est incertain pour le match suivant, à Orlando mercredi. Tête d’affiche de la NBA, la frustration règne un peu quant au fait de ne pas le voir évoluer l’un des soirs les plus prestigieux de l’année. Que voulez-vous, c’est un peu comme recevoir le coffret Scorpio mais version basket.

Source : Shams Charania