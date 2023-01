Samedi soir, les Nuggets se déplaçaient chez les Sixers pour un choc entre les deux géants les plus costauds de la ligue, Joel Embiid et Nikola Jokic. Si le double MVP s’est d’abord régalé en première mi-temps, un ajustement défensif de Philly dans le second l’aura considérablement embêté. Une tactique basée sur P.J Tucker, envoyé au charbon sur le Joker. Résultat payant.

C’est un peu la question que tout le monde se pose quand Denver apparaît dans le calendrier : “comment défendre sur Nikola Jokic ?”. Et cette interrogation, c’est du genre insolvable car cette saison, le pivot tourne à 25,1 points, 10,9 rebonds et 9,9 passes. Du triple double de moyenne et sifflotant, et des soirées à plus de 35 pions quand le géant s’y met vraiment. Pourtant, les Sixers ont réussi samedi soir l’exploit de maîtriser l’ogre. Comment s’y sont-ils pris ? C’est une belle petite masterclass tactique, alors ouvrez bien vos paupières.

Nikola Jokic, c’est compliqué à défendre car pour un pivot, ses prises de position sont extrêmement hautes dans la raquette. Dans une ligue où les défenses en homme à homme sont reines, cela force son vis-à-vis à défendre au corps. Ne pas le faire serait une erreur, dans le sens où le shoot de Jokic est également une arme très puissante. Le principal souci ? Un pivot haut, ça veut dire des espaces monstres sous le panier, et des couloirs de passes qui le sont tout autant.

Sauf que. Les Sixers semblent avoir trouvé un début de solution au problème. Après avoir bouffé 24 minutes d’un Jokic en roue libre, Doc Rivers a envoyé P.J Tucker défendre le Joker. Une option très dangereuse au premier abord… mais payante. Avec la dureté de Tucker, Jokic a été bien embêté mais ce qui l’a le plus gêné, c’est Joel Embiid. Repositionné en dessous le panier, le pivot évoluait presque en défense de zone. Son joueur ? Un ailier de Denver, qui restait derrière la ligne de trois-points. Alors oui, ça vous expose à des tirs, mais ça bloque complètement les couloirs de passe évoqués plus haut et ça permet de très vite trapper Jokic lorsqu’il s’approche du cercle.

Les Nuggets ne trouveront pas la solution pour s’ajuster, et devraient maintenant s’attendre à ce que d’autres équipes tentent à leur tour de gérer le cas Nikola d’un manière similaire. On va se régaler, car c’est dans la difficulté que les grands joueurs se différencient, et Jokic en fait assurément partie.

Source : ESPN