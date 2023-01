Ils ont explosé cette année, ils ont franchi un nouveau cap, leurs noms sont désormais collés à l’élite de la Ligue, eux ce sont les candidats au titre de Most Improved Player, ou le joueur qui a le plus progressé en bon frenchy. Shai Gilgeous-Alexander domine tranquillement nos rankings depuis le début de saison mais un certain Lauri Markkanen n’a pas dit son dernier mot.

(Stats arrêtées au 29 janvier)

#10 – Keldon Johnson (entrée)

Un Spurs s’en va et un autre prend sa place dans ce classement. Devin Vassell blessé pour un moment, c’est Keldon Johnson qui rejoint notre course au MIP. Comme attendu, l’ailier a pris du galon avec le départ de Dejounte Murray, au point de devenir la première option de San Antonio. En attendant l’arrivée d’un nouveau crack via la Draft (Wemby ?), les Spurs savent en tout cas qui est le patron à Fort Alamo. Pas un candidat pour la win ici, mais une progression qui méritait un peu de lumière.

Stats en 2021-22 : 17 points, 6,1 rebonds, 2,1 passes, 47% au tir, 40% de loin

Stats en 2022-23 : 21,8 points, 4,8 rebonds, 2,6 passes, 43% au tir dont 34% de loin

#9 – Kevin Huerter (+1)

Ah la belle histoire continue pour Kevin Huerter et les Kings. En bout de piste à Atlanta, l’arrière revit à Sacramento et il participe pleinement au renouveau des Kings à l’Ouest. Sniper officiel du groupe, parfait complément de De’Aaron Fox sur le backcourt, le rouquin a trouvé sa place chez les Violets. On doute que Monte McNair regrette une minute son trade de l’été passé. Pour rappel, les Kings avaient envoyé Justin Holiday, Moe Harkless et un premier tour de Draft pour le récupérer. Un super deal avec le recul.

Stats en 2021-22 : 12,1 points, 3,4 rebonds, 2,7 passes, 45% au shoot dont 39% de loin

Stats en 2022-23 : 15,6 points, 3,4 rebonds, 3 passes, 1,1 interception, 48% au tir dont 42% de loin

#8 – Bol Bol (-3)

Petite chute au classement pour Bol Bol. Alors qu’il pouvait enchainer les matchs et les minutes sur la première moitié de saison, le géant du Magic voit un peu moins le terrain depuis début 2023. Le trio Banchero-Wagner-Carter Jr. étant pleinement opérationnel, le fils de Manute a vu son temps de jeu diminuer drastiquement et c’est sans compter le retour progressif du revenant Jonathan Isaac. La story est déjà magnifique, les progrès évidents, mais ça va être compliqué de chercher plus qu’une place d’honneur dans ce classement vu les circonstances.

Stats en 2021-22 : 2,4 points, 1,4 rebonds, 56% au tir dont 25% de loin.

Stats en 2022-23 : 11,3 points, 6,7 rebonds, 1,5 contre, 58% au tir dont 35% de loin.

#7 – Nic Claxton (+2)

Oh la belle montée en puissance de Nic Claxton ! Depuis le début d’année civile et en particulier la blessure de Kevin Durant, l’intérieur des Nets sort du très lourd. Ses stats sur les dix derniers matchs ? 18,3 points, 11,1 rebonds, et 3 contres par match ! Sans oublier qu’il shoote à 77% sur la même période, avec comme toujours une grosse défense en prime. Alors évidemment on sait que son arsenal offensif est limité et y’a toujours ce problème des lancers francs qu’il va falloir régler mais le jeune pivot est vraiment une belle surprise cette saison à Brooklyn.

Stats en 2021-22 : 8,7 points, 5,6 rebonds, 1,1 contre, 67% au tir.

Stats en 2022-23 : 13,2 points, 8,9 rebonds, 2,7 contres, 74% au tir.

#6 – Alperen Sengun (+1)

Et si c’était lui le leader sur lequel Houston devrait s’appuyer dans les prochaines années ? On parle tellement de Jalen Green ou de Jabari Smith qu’on en oublierait presque Alperen Sengun. Le Turc est un vrai plaisir pour les yeux et il montre semaine après semaine qu’il a un talent inouï, au point de récupérer les compliments des meilleurs joueurs de la Ligue. Nikola Jokic, Anthony Edwards et Kevin Durant encore récemment ont loué son niveau de jeu et son importance dans le jeu de Houston. Le franchise player du futur des Rockets ?

Stats en 2021-22 : 9,6 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 1 contre, 47% au tir

Stats en 2022-23 : 15,5 points, 8,9 rebonds, 3,6 passes, 1 contre, 58% au tir

#5 – Anfernee Simons (-1)

Mois de janvier compliqué pour Anfernee Simons. Les perfs sont irrégulières, défensivement c’est toujours pas ça (c’est pas pour rien qu’il a succédé à C.J. McCollum), les Blazers perdent un paquet de matchs malgré les coups de chaud de Damian Lillard. Bref, pas de quoi gagner des points dans la course à la meilleure progression. Dommage, cette saison commençait si bien dans l’Oregon.

Stats en 2021-22 : 17,3 points, 3,9 passes, 2,6 rebonds, 44% au tir dont 41% de loin.

Stats en 2022-23 : 21,6 points, 4 passes, 2,8 rebonds, 45% au tir dont 37% de loin.

#4 – Jalen Brunson (+3)

Encore un garçon qui a profité du début de l’année 2023 pour prendre chaud. On l’avait quitté sur quelques bobos et des perfs pas toujours reluisantes, on le retrouve tout proche du All-Star Game et jouant le meilleur basket de sa carrière. Depuis le 1er janvier ? 28,1 points, 5,4 passes, 4,2 rebonds, près de 49% au shoot et 46% de loin. C’est fort, c’est très fort et on ne serait pas surpris qu’il chope sa première étoile à Salt Lake City d’ici quinze jours.

Stats en 2021-22 : 16,3 points, 3,9 rebonds, 4,8 passes, 50% au tir dont 37% de loin

Stats en 2022-23 : 22,5 points, 3,5 rebonds, 6,2 passes, 47% au tir dont 40% de loin

#3 – Tyrese Haliburton (-1)

Véritable chouchou des fans des Pacers, Tyrese Haliburton réalise pour le moment la saison de ses rêves. Gros candidat MIP, possible All-Star (probable même ?), le jeunot a prouvé qu’il avait les clefs du camion et même de la ville à Indianapolis. On voit qu’il est indispensable aux Pacers encore plus depuis sa blessure face aux Knicks. Depuis 10 matchs déjà le meneur est sur la touche. Le bilan d’Indiana depuis ? Une seule victoire… Légèrement valuable le prodige.

Stats en 2021-22 : 15,3 points, 8,2 passes, 4 rebonds, 1,7 interception, 47% au tir dont 41% de loin

Stats en 2022-23 : 20,2 points, 10,2 passes, 4 rebonds, 1,8 interception, 48% au tir dont 40% de loin

#2 – Lauri Markkanen (+1)

Et si c’était lui le MIP 2023 après tout ? Si Shai Gilgeous-Alexander conserve pour le moment son trône, Lauri Markkanen est en train de se construire un dossier de plus en plus sérieux. Depuis un mois, le Finlandais a franchi un nouveau cap à Utah, au point de se rendre quasiment indiscutable pour le prochain All-Star Game qui aura lieu, pour rappel, à Salt Lake City. De octobre à janvier, dire autre chose que SGA pour le MIP semblait inconcevable, mais il faut croire que cette course va bien se jouer à deux et boucles d’or a toutes ses chances.

Stats en 2021-22 : 14,8 points, 5,7 rebonds, 45% au tir dont 36% de loin

Stats en 2022-23 : 24,9 points, 8,6 rebonds, 52% au tir et 43% de loin.

#1 – Shai Gilgeous-Alexander (=)

Notre leader ne bouge donc pas, comme depuis le premier ranking en fait. Toujours aucune baisse de régime pour le patron du Thunder. Toujours autant de dingueries, des paniers clutch de tous les côtés et OKC est toujours en course pour une place en Playoffs (11ème avec 24 victoires pour 25 défaites) ! Si SGA envoie la franchise au tonnerre parmi le Top 8 au printemps, le dossier de Most Improved Player du Canadien n’en sera que plus épais. Plus que deux mois avant le grand finish.

Stats en 2021-22 : 24,5 points, 5,9 passes, 5 rebonds, 1,3 interception, 45% au tir dont 30% de loin.

Stats en 2022-23 : 30,9 points, 5,6 passes, 4,8 rebonds, 1,7 interception, 1,1 contre, 51% au tir dont 37% de loin