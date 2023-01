Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les New York Knicks

LES KNICKS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Les Knicks enchaînent le chaud et le froid. Deux victoires et trois défaites sur les cinq derniers matchs, un revers samedi soir dans le derby face aux Nets. Mais cela ne change rien à la belle saison de Gotham City : 7e de la Conférence Est, 27 victoires pour 24 défaites, les hommes de Tom Thibodeau se battent bien et sont récompensés de leurs efforts. Julius Randle tourne comme un avion de chasse et joue à un niveau All-Star, Jalen Brunson s’est inscrit comme le meilleur meneur des Knicks depuis… depuis des années. Et R.J. Barrett, de son côté, gagne en régularité.

Si les Knicks ont des résultats favorables, l’effectif de la Big Apple est quand même… plafonné, notamment au niveau de son banc. À part Immanuel Quickley, personne n’arrive à avoir de l’impact derrière les titulaires et les Knicks lâchent souvent des matchs comme pomme qui roule. Si le cinq majeur fait le job, New York ne pourra pas tenir toute la seconde partie de saison avec seulement six ou sept joueurs au niveau. C’est pourquoi Leon Rose, président des opérations basket, envisagerait d’ajuster son banc. Les Knicks ont des assets. Ça pourrait bouger avant la Deadline.

LE(S) JOUEUR(S) DES KNICKS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S) À LA DEADLINE

Le premier nom qui arrive est évidemment celui de Cam Reddish. L’ailier de 23 ans a été mis à l’écart depuis plusieurs semaines et reste plus que jamais sur le départ. Le joueur arrivé la Deadline l’an dernier ne s’est jamais imposé aux yeux de Thibs et malgré quelques belles perfs (26, 22 et 19 points) entre octobre et novembre, son inconstance lui a coûté cher. Si Killer Cam n’a pas vraiment fait son trou depuis son entrée dans la ligue, il garde une belle cote grâce à son potentiel et son contrat abordable (derrière année à 5,9 millions). Les Knicks ne demandent que deux second tours de draft, et l’ailier ne manque pas de courtisans : Bucks, Lakers ou encore Heat en tête.

Deux autres autres candidats au départ sont régulièrement dans les rumeurs du côté de Manhattan. Derrick Rose, d’abord. Le meneur a également été sorti de la rotation et ne joue plus une minute avec le maillot orange et bleu. Les Knicks ont déjà annoncé vouloir “faire bien” avec le MVP 2011 et pourraient donc l’envoyer chez un contender. Dans sa dernière année de contrat à 14 millions, le joueur de 34 ans possède une team option à 15 millions. Evan Fournier, ensuite, pourrait quitter Big Apple. S’il a déjà annoncé vouloir rester et jouer à New York, la situation semble compromise. Vavane a rejoué un petit peu en janvier, mais n’a plus foulé les parquets pendant deux mois et n’est plus en odeur de sainteté chez les Knicks. Cependant, son gros contrat (encore deux ans garantis à 18 millions) semble compliqué à bouger. L’arrière n’est donc pas sûr de quitter New York à la deadline.

🚨 Les Knicks ont semble-t-il fait comprendre qu’ils ne souhaitaient pas attacher de pick de Draft à Evan Fournier pour le transférer. Aucune équipe ne semble se positionner fortement sur le Français aujourd’hui, en attendant une montée en température à la trade deadline. pic.twitter.com/yBQIjCba7Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023



LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES KNICKS

Quelques noms reviennent ces dernières semaines, et montrent la direction souhaitée par les Knicks : rajouter de l’impact, du scoring et de la défense en sortie de banc.

Le nom qui revient le plus : celui de Grayson Allen. L’arrière des Bucks est transférable et Milwaukee aurait discuté d’un deal autour de Cam Reddish notamment. Allen répondrait à presque tous les critères recherchés par New York (bon défenseur et shooteur correct) et Reddish serait également une bonne upgrade pour les Daims. Un deal qui paraît gagnant-gagnant donc. On signe où ?

Un autre client sérieux : OG Anunoby. Si l’ailier s’est blessé et pourrait voir son départ compromis, les Knicks seraient les plus chauds sur le dossier. Gotham aurait offert Obi Toppin et deux tours de drafts début décembre, mais les Raptors en demanderaient beaucoup (trop ?). Ce qui emmènerait les Knicks à s’intéresser à Alex Caruso. Le chauve préféré de l’Illinois pourrait quitter les Bulls : les Knicks restent donc à l’affût (comme les Warriors grrr). Si le nom d’Eric Gordon était un temps d’actualité, la piste aurait pris du plomb dans l’aile.

🚨 Grayson Allen circule dans beaucoup de rumeurs ces derniers temps, notamment côté Knicks contre Cam Reddish. Milwaukee pourrait faire en sorte de récupérer Jae Crowder sans inclure Grayson dans le deal, mais cela semble compliqué au premier coup d’œil. À surveiller de près. pic.twitter.com/0QMGtHB8Mn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023



Quoi qu’il en soit, les Knicks recherchent une ou deux pièces supplémentaires en sortie de banc afin d’améliorer leur roster et de valider une place au Play-in, voire plus si affinités. Préparez vos offres, le téléphone de Leon Rose est allumé et devrait chauffer d’ici là.

Source texte : HoopsHype, Spotrac

