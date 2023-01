En bonne position dans la course aux Playoffs à l’Est, les New York Knicks pourraient chercher à améliorer leur effectif afin d’être compétitifs en fin de saison. Michael Scotto de HoopsHype évoquent plusieurs dossiers susceptibles de mettre à contribution les dirigeants new-yorkais.

Les Knicks sont à ce jour septièmes de la Conférence Est, et sont tout proches du top 6 synonyme de qualification directe pour les Playoffs. À l’approche de la trade deadline, trois noms au sein de l’effectif coaché par Tom Thibodeau risquent de donner du travail au GM Scott Perry et au board des Knicks.

Immanuel Quickley a fait son entrée dans le cinq majeur des Knicks depuis quelques rencontres, profitant de la blessure de R.J. Barrett notamment. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le costume de titulaire réussit plutôt bien à l’habituel pétard ambulant en sortie de banc. En effet, Manu Rapidement culmine à 20,3 points de moyenne sur huit matchs démarrés cette saison, bien au-dessus de ses 12,3 unités de moyenne globale en 2022-23. De quoi attirer certaines équipes en recherche de scoring sur les lignes arrières, puisque, selon Scotto, les Bucks, les Mavs et les Wizards sont venus aux renseignements. L’arrière, qui gagne 2,3 millions de dollars cette saison, est sous contrat jusqu’en 2024 (avec toutefois une potentielle qualifying offer en 2024-25).

Deuxième dossier mais non des moindres, Cam Reddish, à qui l’on prédisait d’être le futur Kawhi Leonard lors de sa draft en 2019. Trois ans et demi plus tard, on a plutôt affaire à Cas-houx-ail Lait-eau-narre. Toujours est-il que Scott Perry et ses assistants ne seraient aujourd’hui pas contre l’idée d’évacuer l’ancien Dukie. Il y aurait apparemment toujours des équipes qui croient en son potentiel, peut-être surtout en sa défense extérieure. Et pas des moindres puisque, toujours selon les infos de Scotto, les Bucks et les Lakers figurent sur la liste des équipes intéressées. Pour deux seconds tours de draft, le front office des Knicks serait prêt à se délester de la dernière année de contrat à 5,9 millions de dollars de Reddish, qui pourrait également se voir proposer une qualifying offer l’été prochain.

Enfin, last but not least, notre Evan Fournier national. Not least, parce qu’avec son salaire à 18 millions de dollars cette saison, encore 18,8 millions à toucher la saison prochaine, sans oublier une team option à 19 millions la saison suivante, Vavanne ne sera pas le contrat le plus simple à évacuer du côté de Gotham. Mais alors qu’avant Noël, le natif du 94 avait été proposé aux Lakers, la situation du Français a quelque peu évolué depuis. Après une longue mise au ban(c) de la franchise new-yorkaise, l’ancien joueur du Magic a en effet fait son retour sur les parquets, bénéficiant, comme Quickley, de la blessure de R.J. Barrett…. mais ça reste tout de même loin d’être flamboyant. Au global, l’égérie privilégiée de Schwartzkopf vit un exercice 2022-23 très très compliqué et son avenir devrait – pour le bien de sa carrière – s’écrire loin de New-York.

Vous l’avez compris, le board des Knicks aura du travail dans les prochaines semaines. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour aller disputer un derby contre les Nets en Playoffs ?

Source texte : Michael Scotto – HoopsHype