Désireux de se débarrasser d’un Evan Fournier devenu un poids mort au sein de l’effectif new-yorkais, le board des Knicks sonde ses homologues à travers la Ligue pour trouver un partenaire de trade qui voudra bien récupérer les 18 millions de dollars de salaire de l’arrière français. Ces derniers jours, les recherches se sont orientées du côté de la Californie : les Lakers pour récupérer Evan ?

Le GM de Gotham Scott Perry pense-t-il que le Mauve et Or va mieux que le Bleu et Orange à l’ancien Poitevin ?

Une chose est sûre, le boss de Big Apple (désolé Jay-Z) semble penser qu’il y a des profils plus Tom Thibodeau-compatibles que celui du natif du département de la Mafia K’1 Fry du côté de la Baie des Anges. Alors que les Knicks souhaitent se séparer du Tricolore – dont les qualités sont gâchées par un coach complétement incompétent et archaïque (zéro chauvinisme), Michael Scotto de HoopsHype nous informe dernièrement que les Lakers auraient été approchés, et se seraient vus proposer un échange impliquant donc un départ de Fournier de NY vers LA, mais également le trajet inverse effectué par Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

Point commun cependant entre tous les joueurs concernés, une dynamique vraiment pas joyeuse à l’approche de Noël.

Le meilleur pote de Nikola Vucevic, on l’a dit, est mis au placard au sein d’une équipe des Knicks plutôt performante en ce moment. L’auto-proclamé pitbull en chef de la Ligue Pat Beverley, arrivé cet été à Los Angeles pour apporter agressivité défensive et spacing, est assez loin du compte en attaque (25% de loin). Tandis que l’ancienne sensation du Heat Kendrick Nunn peine à retrouver son niveau après une saison 2021-22 rendue blanche par une sérieuse blessure au genou.

Pour les deux franchises, un tel trade représenterait donc un pari assez risqué, que celle de la Grosse Pomme semble manifestement prête à tenter. Côté Lakers, la présence d’un profil comme celui de Russell Westbrook sur le banc (cette phrase est toujours aussi bizarre à écrire) pourrait poser question sur la pertinence d’attirer le Français sur la côté Ouest. Mais on suivra quoi qu’il en soit l’évolution de la situation de l’arrière des Knicks avec attention dans les prochains jours.

Pensée pour les fans français des Celtics, Suns, Kings, Spurs ou encore Clippers qui croisent les doigts pour ne pas se retrouver obligés de soutenir les Purple and Gold si la star de l’équipe de France devait y atterrir. On lui souhaite d’avoir l’opportunité de montrer à nouveau son talent avant que son pote Rudy Gobert ne réussisse à caler un step-back à trois points.

Source : HoopsHype