Après un succès probant (112-99) cette nuit à domicile face aux Kings, les pensionnaires du Madison Square Garden sont désormais sur une série de quatre wins de suite, soit leur meilleure jusqu’à présent dans la saison en cours. Le calendrier à venir ne s’annonce pas facile, mais pas non plus indigeste, alors qu’ils occupent ce matin le huitième rang de la Conférence Est, avec un bilan (14-13) identique à celui des Hawks (tiens, tiens) classés eux à la sixième place directement qualificative pour la postseason.

Verra-t-on encore les Knicks sur les parquets en avril prochain ? Dans une Conférence Est d’une rare densité où se mêlent les cadors attendus (Celtics, Bucks, Cavs, Nets, Sixers), quelques équipes surprises (Pacers, Wizards ) et des places fortes sous-performantes mais à ne pas enterrer (Heat, Raptors), rien n’est moins sûr. Néanmoins, les joueurs de Big Apple se donnent les moyens d’y parvenir, deux ans après leur dernière participation aux Playoffs à l’issue d’une saison mémorable conclue par une déculottée toute aussi mémorable infligée par une bande de rapaces venus de Géorgie et menée par un technicien en climatisation. Emmenée par un Julius Randle toujours aussi efficace pour mettre le ballon dans le panier (22 points de moyenne cette saison, 5 matchs à 30 points ou plus), mais surtout bien mieux luné que la saison passée, la franchise new-yorkaise a en plus été renforcée cet été par l’arrivée de son premier meneur potable depuis Jeremy Lin, en la personne de Jalen Brunson. R.J. Barrett et Mitchell Robinson continuent de leur côté à faire du R.J. Barrett et du Mitchell Robinson, pour le pire mais aussi le meilleur. Alors, la ville qui ne dort jamais se remet-elle au moins à rêver ?

Grâce à cette belle série en cours, nos Knicks remontent à la 8 ème place à l’Est, mais ont surtout désormais un bilan positif. Au programme cette semaine: -Jeudi à 1h30: vs Bulls

-Samedi à 2h: @ Bulls

-Dimanche à 23h: @ Pacers pic.twitter.com/eCHcbRfxow — New York Knicks France (14-13) (@NY_Knicks_Fr) December 12, 2022

En effet, si la dynamique actuelle est très encourageante pour les Knicks, les prochaines semaines risquent d’être révélatrices de ce que les joueurs de Tom Thibodeau ont dans le ventre. Car à défaut d’affronter les très grosses équipes du moment, ce sont finalement plusieurs teams assez sérieuses qui se dresseront sur leur route en cette fin d’année. Au programme, trois confrontations face aux Bulls (dont deux on the road), mais aussi des déplacements à Indianapolis et à Dallas, ainsi que les réceptions des Raptors, des Warriors et surtout des Sixers pour le Christmas Day, lors duquel Joel Embiid pourrait bien se muer en Père Fouettard pour le public du MSG. Heureusement que les Rockets et les Spurs seront là pour permettre aux coéquipiers d’Isaiah Hartenstein de conclure 2022 en douceur. Information importante cependant, Jalen Brunson, sorti sur blessure lors de la victoire face aux Kings, souffrirait vraisemblablement d’une entorse à la cheville et est incertain pour les prochaines rencontres.

Les matchs à venir s’annoncent décisifs pour la saison des Knicks. L’occasion pour la franchise de New York de confirmer sa bonne forme du moment, ainsi que pour Julius Randle de démontrer qu’il est bien un franchise player d’une équipe qui joue les Playoffs (pourquoi vous riez ?).