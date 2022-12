Les semaines se suivent et se ressemblent pour ceux qui comme moi végètent dans le ventre mou de la TrashTalk Fantasy League, incapables de poser Joel Embiid ou Anthony Davis au bon moment. Au moins, on peut se consoler en se disant qu’on n’a pas mis Anfernee Simons lors de son -2… Allez, petit tour de cette semaine écoulée

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Trois personnes sur la troisième marche du podium, mais un seul boss : Bouboule52 qui s’offre une semaine avec une moyenne de 62,4 points par pick. Solide.

Le podium individuel

Certes la moyenne est moins élevée que celle sur la semaine de Bouboule52, mais avec 46,66 points par soir depuis le début de la saison en TrashTalk Fantasy League, TMAPJM55 (la prochaine fois je te retire des points pour être sûr de ne pas faire de faute dans ton pseudo) est en tête du jeu.

Le podium par équipe

Petite séisme en ce qui concerne le classement par équipe puisque le All-InCrew qui avait fini en tête lors des quatre dernières semaines est carrément éjecté du podium. Les nouveaux patrons sont RedSkull, talonnés de près par PickKnicks

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Joel Embiid – 62 points (12,1% des picks)

Mardi : Donovan Mitchel – 68 points (18,5% des picks)

Mercredi : Julius Randle – 66 points (0,2% des picks)

Jeudi : Damian Lillard – 67 points (12,1% des picks)

Vendredi : Anthony Davis – 76 points (0,9% des picks)

Samedi : Nikola Jokic – 65 points (1,6% des picks)

Dimanche : Joel Embiid – 87 points (11,1% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Stephen Curry (4,9% des picks) : 7 points vs Pacers

Stephen Curry > Stephen Lépice > Stephen Lapisse. Pas de bol, c’est la troisième version qui était de sortie lundi soir.

Anthony Davis (9,4% des picks) : 5 points vs Cavaliers

Cela faisait trop longtemps qu’il était chaud bouillant et qu’il n’avait pas posé une bonne grosse douille. Et bien voilà, il tente de jouer malgré une grippe et ce rend compte que non, ce n’est pas possible. La pire carotte possible, 5 points et pas de DNP alors que son état de santé aurait pu le justifier donc impossible d’utiliser le bonus seconde chance.

Anfernee Simons (21,4% des picks) : -2 points vs Nuggets

Réveil historique pour les joueurs de TrashTalk Fantasy League vendredi. Pour la première fois de l’histoire (de mémoire de TTFLab et de TrashTalk), le pick le plus populaire de la nuit termine dans le négatif. Plus d’un joueur sur cinq repart non pas avec une bulle, mais avec 2 points en moins. Vous l’aviez rêvé, Anfernee Simons l’a fait.

# Les bons coups de la semaine passée

Andrew Nembhard (0% des picks) : 56 points vs Warriors

Pas de Tyrese Haliburton ? Pas de problème pour les Pacers qui ont confié les clefs du tracteur à leur rookie Nembhard. Le mec est tellement chaud qu’après avoir crucifié les Lakers au buzzer sur la calvitie de LBJ, il s’est dit qu’aller chercher le podium de la nuit en TrashTalk Fantasy League ne lui faisait même pas peur.“

Bojan Bogdanovic (1,3% des picks) : 52 points vs Heat

Après avoir tapé le best pick la semaine passée lors d’une soirée à une seule rencontre, l’ami Bojan prouve une fois de plus qu’il peut être une belle solution de repli lorsque peu de matchs rythment une nuit. En même temps il y a qui d’autre aux pistons pour marquer des paniers ?

Josh Okogie (0% des picks) : 46 points vs Celtics

Les Celtics ont tellement détruit les Suns et cela rapidement que Monty Williams a mis ses starters au repos très vite. Du coup Josh Okogie s’est offert le match de sa vie en profitant au maximum de ses 23 minutes de temps de jeu. Et ça, personne ne pouvait le prévoir.

Franz Wagner (<0,01 % des picks) : 59 points vs Raptors

Oh le doux match de Wagner contre les Dinos ! Seulement trois tirs manqués – dont deux du parking – et une seule balle perdue pour limiter le malus. Et quand on score 34 points avec un parfait 8/8 sur la ligne des lancers francs, c’est un combo pour une très jolie performance en TTFL.

# Les trophées de la semaine passée

Coming home : prendre LeBron James de passage à Cleveland le 6 décembre – 29,8% des picks

Pick populaire de la soirée (faut dire que le combo trophée + seulement trois rencontres + pas tellement de premiums de dispo dans les decks poussait bien à ce choix), King James a assuré l’essentiel avec ses 40 unités. Même s’il s’est fait voler la vedette par un Donovan Mitchell en feu et best pick ce jour-là.

Real Estate : prendre Trae Young au Madison Square Garden le 7 décembre – 10,7% des picks

Vous avez voulu y croire malgré la mauvaise passe de Trae Young… nous sommes désolés pour vous, il faudra se contenter de 19 points TTFL. Plus un trophée supplémentaire dans votre collection. On se console comme on peut.

Maison Blanche : prendre John Wall en visite à Washington le 10 décembre – 0,6% des picks

Quelques personnes ont voulu tenter le coup du retour de Johnny à D.C. Les 13 points rapportés ne vont probablement pas les faire rêver. Mais franchement, vous vous attendiez à quoi ?

# Les trophées de la semaine à venir

Too good, too fast, too strong : prendre Derrick Rose à Chicago le 14 décembre

Ca ressemble étrangement au trophée Maison Blanche de la semaine écoulée, le retour d’un dragster dans la ville de ses débuts. Avec un risque supplémentaire puisque D-Rose semble de plus en plus loin au sein de la rotation des Knicks….

Viva Mexico : faire best pick lors de la journée du Global Game à Mexico

L’idéal aurait été de faire ce best pick avec Gustavo Ayon, mais d’une il ne joue plus en NBA et de deux même sur le parquet, on n’aurait pas misé sur lui.

# Notre choix de la semaine

Devin Booker vs Rockets : L’une des équipes qui prend le plus cher en TrashTalk Fantasy League cette saison, qui plus est face aux guards. Avec des Suns qui viennent de connaitre un petit passage à vide suite au retour de CiPiFruit. Un carton de Devin Booker pour remettre les choses en ordre est demandé. 40 points, 5 rebonds, 5 passes avec peu de déchet au tir.

Allez, on garde le cap, ce n’est pas le moment de flancher. Et surtout, on pète un coup quand le Lab ne sort pas d’injury report ou qu’un changement de dernière minute ne peut pas être pris en compte dans leur tableau. Cette équipe n’est là que pour rendre le jeu – car oui, cela reste un jeu – plus abordable pour tous, pas pour prendre la responsabilité de vos picks. Et c’est déjà un taf énorme. Alors faites comme moi : assumez d’être mauvais, et finalement tout se passe très bien.