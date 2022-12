Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 12 au dimanche 18 décembre), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Parmi les affiches à ne pas louper cette semaines, il y aura cette double confrontation Bulls – Knicks qui pourrait compter en fin de saison à l’Est. Gros programme pour les Clippers qui recevront les Celtics et les Suns avant de théoriquement pouvoir souffler un peu contre les Wizards. Mais le match le plus attendu, c’est sans doute la confrontation entre les Bucks et les Warriors ce mardi à 1h30 entre les deux derniers champions NBA. Golden State poursuivra son road-trip à l’Est par un voyage à Philadelphie dans la nuit de vendredi à samedi qui s’annonce coton. Pour rappel, les Dubs ont un bilan de 2 victoires pour 11 défaites lorsqu’ils sont on the road cette saison.

Dans la nuit du lundi 12 décembre

Washington Wizards – Brooklyn Nets à 1h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Boston Celtics à 4h30 (beIN 3)

Dans la nuit du mardi 13 décembre

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 3)

Houston Rockets – Phoenix Suns à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 14 décembre

Chicago Bulls – New York Knicks à 1h30 (beIN 3)

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 15 décembre

Utah Jazz – New Orleans Pelicans à 3h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 4h30 (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 16 décembre

Philadelphie Sixers – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 3)

Chicago Bulls – New York Knicks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 17 décembre

Los Angeles Clippers – Washington Wizards à 22h (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 18 décembre

Boston Celtics – Orlando Magic à 21h (beIN 3)

Denver Nuggets – Charlotte Hornets à 2h (beIN 5)