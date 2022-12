Ça s’est passé cette nuit : les Rockets recevaient les Bucks, et même si le Greek Freak a été particulièrement bien défendu par Jabari Smith, s’en tenant pour la peine à seulement 16 points, le dixième fut synonyme d’un nouveau “milestone” dans la carrière du plus fort des daims. 15 000 points en carrière à seulement 28 ans, ça promet pour la all-time scoring list.

Pas mal pour un gars qui ne tournait qu’à 7 points par match en saison rookie, non ? De quoi donner de l’espoir à tous les nouveaux arrivants en NBA qui pensent leur carrière ruinée après une mauvaise première saison en tout cas. Même si les Bucks se sont inclinés à Houston cette nuit, l’heure est aux célébrations pour la star de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo n’a “que” 28 ans, mais il vient d’ores et déjà de surpasser un nouveau jalon : les 15 000 points en carrière. Et malgré les débuts moins flashy du Grec en NBA, ce nouveau succès arrive de manière assez précoce à l’échelle de la NBA actuelle.

Si l’on prend en référence les stars de la NBA d’aujourd’hui, seules douze autres ont, comme Giannis, franchi la barre des 15 000 points en carrière. On trouve d’ailleurs parmi elles Anthony Davis qui à l’instar de son homologue a également franchi ce cap cette nuit en plantant 34 points sur la truffe des Pistons. Oui, mais AD n’a pas 28 ans. Et en réalité, quand on regarde de plus près les carrières respectives des joueurs devançant Giannis dans ce classement, on aperçoit que peu ont été si rapides à instaurer cette marque. Ni Paul George, ni Damian Lillard, ni même Stephen Curry n’étaient parvenus à en faire autant, eux qui ont tous rejoint la Grande Ligue à 20 ans ou plus, tandis que le Greek Freak l’a intégrée avant même ses 19 ans.

With his tenth point against the Rockets today, Giannis Antetokoumpo has reached 15,000 career points. Giannis is the first Bucks player to score 15,000 points with the franchise. pic.twitter.com/fJHan5ztXJ — The Athletic (@TheAthletic) December 12, 2022

En réalité, seuls les quatre “meilleurs” joueurs encore actifs sur la all-time scoring list peuvent se vanter d’avoir franchi ce cap sur la saison de leurs 28 ans ou plus tôt, et seuls deux étaient concrètement plus jeunes que Giannis (sorry James Harden, tu n’as que 158 jours de retard sur celui qui “peut juste courir et dunker”, sorry à Russell Westbrook et ses 135 jours de retard également). Ces deux joueurs, ne sont autres que LeBron James et Kevin Durant. Le Bron et le Durant occupent même les deux premières place du podium all-time des plus jeunes joueurs à avoir passé les 15 000 points en carrière. Le King occupe logiquement le trône, avec un record à 25 ans et 79 jours, secondé de presque un an par le Slim Reaper qui franchit ce cap à 26 ans et 78 jours.

Si l’on étend nos recherches aux joueurs retraités, on trouve Kobe Bryant sur la troisième marche du podium. L’ancien détenteur du record avait passé cette barre à seulement 27 ans et 192 jours, soit quatre de moins que Wilt Chamberlain. Michael Jordan lui aussi a fait mieux que l’ailier très fort des Bucks, mais seuls 45 petites journées séparent les deux hommes. Enfin, on peut ajouter les noms de Tracy McGrady et de Carmelo Anthony pour compléter la liste, qui n’est donc pas énorme avec seulement 7 joueurs dépassant le dieu grec.

Au vu de la forme du Greek Freak, on peut facilement imaginer que moins de noms encore le sépareront du sommet au moment d’atteindre les 20 000 points. D’ici là, Giannis va déjà tenter d’emmener les Bucks vers un deuxième titre, mais il semblerait que les daims ne soient pas les seuls verts morts de faim cette saison.