Les Knicks pourraient bien être actifs lors de la trade deadline 2024. Le dernier jour au cours duquel les équipes NBA pourront faire des transferts cette saison sera le 8 février et le nom le plus présent dans les rumeurs du côté de New York est sans doute celui d’Evan Fournier. Mais son salaire n’est pas simple à transférer et pour y arriver, la franchise de la Big Apple semble considérer la possibilité de l’associer dans un échange à Immanuel Quickley.

Ce n’est un secret pour personne, Evan Fournier n’est pas en odeur de sainteté à New York. Les Knicks aimeraient se débarrasser de son salaire (plus de 18 millions de dollars la saison) et pour y arriver ils seraient prêts, selon The Athletic, à se débarrasser d’Immanuel Quickley.

Monter un package avec les deux joueurs permettrait aux Knicks de rendre bien plus attrayant pour les autres franchises l’opportunité de recruter le Français. Car Immanuel Quickey est jeune, ne touche que 4 millions de dollars cette année et a déjà terminé deuxième de la course au sixième homme de l’année la saison passée.

Le fait que la franchise de New York soit prête à laisser filer le meneur pourrait paraître étonnant, mais toujours selon The Athletic, les deux camps n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat l’été passé. Or, de ce fait, il sera restricted free-agent en juillet prochain et la peur de le perdre contre peanut est bien réelle.

D’autant plus que les Knicks considèrent déjà disposer de trop de bons joueurs par rapport au nombre de minutes qu’ils peuvent distribuer sur le parquet chaque soir. Quentin Grimes et Josh Hart notamment se sont déjà plains de leur rôle et le départ d’un joueur évoluant plus de 24 minutes par match en moyenne donnerait ainsi à Tom Thibodeau une vraie marge de manœuvre.

Cette saison, le meneur tourne à près de 15 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne. Il serait un apport énorme pour n’importe quel banc de la Ligue. Quoi qu’il en soit, nous nous n’avons que deux mots à la bouche à l’approche de la Trade deadline côté Knicks… Libérez Evan.