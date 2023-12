Bradley Beal devrait – enfin – être de retour. Après n’avoir disputé que trois matchs cette saison, l’arrière va, sauf changement de dernière minute, réellement pouvoir lancer sa carrière aux Suns à partir de demain soir face aux Warriors.

Il y a moins d’une semaine, Shams Charania annonçait un retour de Bradley Beal dans moins de dix jours. Timing qui devrait bien être respecté puisque toujours selon l’insider de The Athletic, l’arrière des Suns sera de retour demain soir face aux Warriors.

After missing the last month with a back injury, Phoenix Suns star guard Bradley Beal is targeting return to action Tuesday vs. the Golden State Warriors barring any setback, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/tgkEreMvLq

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2023

Huit All-Stars devraient fouler le parquet du Footprint Center à 4h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Stephen Curry, Chris Paul, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Kevin Durant, Devin Booker et donc Bradley Beal. L’arrière disputera son quatrième match en carrière dans l’Arizona.

Pièce majeure d’un blockbuster trade cet été, Bradley Beal n’a pas encore réellement eu l’opportunité de montrer au Suns ce qu’il avait à leur apporter. Beaucoup blessé, il a laissé, en ce début de saison, la charge de l’équipe à Kevin Durant et Devin Booker. Phoenix est actuellement “seulement” septième de la Conférence Ouest et a besoin de ses trois stars pour enchaîner davantage les victoires et ainsi s’éloigner des places du Play-In.

Après onze saisons du côté de Washington D.C, Bradley Beal a changé d’air et doit désormais s’adapter à sa nouvelle équipe. Sur ses trois premiers matchs, le multiple All-Star tourne à 17,3 points, 5,3 rebonds et 3,7 passes. Il a besoin de rythme, de repères, et pour ça pas de secret : il faut jouer.

En plus de son apport statistique, les Suns attendent de Beal de la défense sur les extérieurs et du talent à la création, ce qui manque beaucoup dans l’Arizona depuis le début de saison. Le match de demain soir face aux Warriors est celui de son retour et il n’y aura que peu d’attentes autour de l’arrière, mais il sera tout de même très intéressant de regarder les premiers systèmes qui seront mis en place pour lui ainsi que les premiers flashs de sa complicité avec ses deux coéquipiers majeurs. Allez, cette fois c’est la bonne ?

Source texte : Shams Charania