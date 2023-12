Bradley Beal de retour dans les 10 prochains jours ?

Le Big Three des Suns pourrait bientôt être au complet. Bradley Beal semble en effet proche d’un retour, potentiellement dans les dix prochains jours.

Kevin Durant a été dans un Big Three pendant presque l’ensemble de sa carrière… mais ça fait bien longtemps qu’il n’a pas été dans un Big Three au complet. Après son aventure aux Nets où il a peu joué avec James Harden et Kyrie Irving (pour diverses raisons), son aventure aux Suns en compagnie de Devin Booker et Bradley Beal a commencé sous les mêmes auspices.

En début de saison, le MVP 2014 devait se débrouiller seul. Devin Booker a raté neuf matchs avant de revenir l’épauler tandis que Bradley Beal n’en a disputé que trois, en limitation de minutes, et n’a pas encore véritablement commencé sa carrière dans l’Arizona.

Mais selon Shams Charania de The Athletic, cela pourrait enfin être le cas au cours des dix prochains jours :

“I’m told [Bradley] Beal has started his ramp-up process… The goal is for him to track toward a return soon, potentially over the next 10 days.”@ShamsCharania gives an update on Bradley Beal, who has been out since November 12 🙌

Shams Charania : “On m’a dit que Bradley Beal avait commencé son processus de montée en puissance. Son objectif est d’être bientôt de retour, potentiellement au cours des dix prochains jours.”

Un petit peu tard pour aider ses coéquipiers à remporter le NBA In-Season Tournament puisque les Suns ont été éliminés par les Lakers cette nuit.

Lors de ses trois premières rencontres sous les ordres de Frank Vogel, l’ancienne star des Wizards était clairement en manque de rythme. Il a tout de même, parfois, montré des flashs de ce qu’il pouvait apporter à sa nouvelle franchise. Contre les Lakers notamment (10 novembre), où Beal avait été efficace en compilant 24 points à 9/17 au tir.

Les Phoenix Suns sont pour le moment septièmes à l’Ouest, mais à une victoire seulement de la quatrième place. Dans cette conférence extrêmement serrée et compétitive, le retour d’un joueur comme Bradley Beal pourrait faire une grande différence et aider les Cactus à se démarquer.

