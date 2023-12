Les mois passent et se ressemblent pour Zaccharie Risacher. Le joueur de la JL Bourg a été élu meilleur jeune du championnat de France en novembre, après l’avoir également été en octobre.

Tidjane Salaün, Melvin Ajinça et les autres cracks ne peuvent que s’incliner. Le meilleur jeune joueur du championnat de France s’appelle, pour le moment, Zaccharie Risacher. L’ailier de la JL Bourg vient d’être élu meilleur jeune du mois pour la deuxième fois consécutive.

Zaccharie Risacher cartonne les défenses européennes semaine après semaine pour porter son équipe à la deuxième place de sa poule en EuroCup juste derrière les invaincus de Gran Canaria. Et il n’est pas un cadeau non plus pour les défenses françaises.

En novembre, celui qui est maintenant dans le Top 3 de certaines mock drafts a disputé quatre matchs de championnat. Si son équipe s’est inclinée à trois reprises, lui n’a jamais été aussi régulier dans ses performances. Sept points pour se chauffer face à Roanne avant d’en envoyer 13 contre Saint-Quentin, 14 contre Chalon et 15 contre l’ASVEL, son ancienne équipe. L’ailier a tourné à 56,3% au shoot pendant le mois et à 42,9% de loin. À cela, on peut ajouter de la bonne défense, presque 4 rebonds captés et 1,5 interception de moyenne.

Zaccharie Risacher semble être chaque mois un petit peu plus à l’aise chez les professionnels. Il a vu dernièrement son excellent début de saison être récompensé avec sa première sélection au All-Star Game. Les récompenses individuelles s’enchaînent donc en ce début de saison et quelque chose nous dit que ce ne sont que les premières d’une très longue série.

