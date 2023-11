Zaccharie Risacher, l’un des plus gros prospects français de la cuvée de Draft 2024, brille en ce début de saison de championnat. Le joueur de la JL Bourg a été élu meilleur jeune du championnat en octobre.

9,3 points par match à 45% au tir et 36% de loin avec en prime 3,3 rebonds et une défense de fer. Zaccharie Risacher a contribué au succès de la JL Bourg en championnat sur le mois d’octobre. Les joueurs de l’Ain ont remporté quatre de leurs cinq matchs ce mois-ci, ne cédant que face à Monaco, et la jeune pépite de l’effectif a donc été récompensée du titre de meilleur jeune du mois.

Zaccharie Risacher meilleur jeune du mois by Gedibois !

Le prospect français monte en puissance et enchaîne les grosses perfs avec la @JLBourgBasket.#BetclicELITE pic.twitter.com/cJLosBBQpS

Risacher gagne en expérience et semble plus à l’aise match après match. Contre Nanterre notamment, il a réalisé la plus belle performance de sa saison au scoring avec 24 points en 21 minutes.

Zacharrie Risacher succède ainsi à Melvin Ajinça qui avait été élu en septembre. L’ailier de St Quentin qui avait commencé la saison sur les chapeaux de roue en septembre avec plus de 10 unités de moyenne a un petit peu baissé la cadence n’inscrivant que cinq points en cumulé lors des trois dernières rencontres.

Risacher brille donc en championnat de France, mais le problème (pour la concu), c’est… qu’il est encore plus performant en EuroCup. Le joueur né en 2005 a inscrit plus de 11 points et capté plus de 5 rebonds lors de quatre de ses cinq sorties dans la compétition. Ce mercredi, contre Buducnost, il a régalé et posé 21 points pour donner la victoire à son équipe.

Entre Zaccharie Risacher, Melvin Ajinça, Tidjane Salaün et Alexandre Sarr, la génération 2005 tricolore brille en ce début de saison. Dans la dernière Mock Draft réalisée par Jonathan Givony d’ESPN, les quatre jeunes hommes sont d’ailleurs annoncés au premier tour de la prochaine Draft. Pacôme Dadiet et Zacharie Perrin sont également dans les 60, ça promet.

Source texte : LNB Officiel