On vient de franchir un vrai palier dans la folie Victor Wembanyama après sa perf’ XXL d’hier, et préparez-vous car ce n’est que le début. On vient en effet d’apprendre que l’ensemble des matchs de Wemby cette saison seront diffusés sur beIN Sports.

La nouvelle a été annoncée cette après-midi par Florent Houzot, le directeur des programmes et de la rédaction chez beIN Sports : à partir de ce dimanche 5 novembre, jour de match entre les Spurs et les Raptors (à 21h30 heure française), toutes les rencontres de Wemby seront diffusées en direct par beIN Sports, détenteurs des droits TV de la NBA en France.

C’est la grande nouvelle du jour: désormais 100% des matchs de Victor seront en live et en exclu sur @beinsports_FR 🔥🔥🔥 #nbaextra https://t.co/jyTlHMuEhd

— Remi Reverchon (@SoFrenchProd) November 3, 2023

Comme le précise Rémi Reverchon, les matchs des Spurs seront ajoutés à la programmation habituelle sur beIN, et ne prendront donc pas la place d’autres affiches n’incluant pas San Antonio. Il y aura donc plus de basket que jamais sur vos écrans.

L’effet Wemby, c’est aussi ça.

Le programme beIN Sports de la semaine, à retrouver ici

Il reste 77 matchs de saison régulière pour Victor Wembanyama et les Spurs. Vu le rythme sur lequel Wemby est parti, il vaudrait mieux ne pas en rater une miette.

Source texte : beIN Sports