Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ça se resserre encore un peu pour la course au play-in et aux Playoffs dans les deux Conférences. De quoi nous promettre deux dernières semaines de folie en NBA ! On commence avec un duel importantissime à l’Ouest entre les Kings et les Wolves cette nuit à 4h du matin. Demain, les Warriors joueront gros face aux Pelicans qui pourraient passer devant les champions en titre en cas de victoire. Mercredi, Dallas n’aura pas trop le droit à l’erreur contre les Sixers. Ce n’est pas cadeau, surtout vue la forme de Joel Embiid en ce moment. Jeudi, on ne pourra pas non plus manquer le choc entre les deux leaders de l’Est, les Bucks et les Celtics à 1h30 du matin. Et pour bien terminer la semaine, on se délectera de Chicago – Memphis ce dimanche soir à 21h30.

Dans la nuit du lundi 27 mars

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Chicago Bulls à 4h30 (beIN 2)

Dans la nuit du mardi 28 mars

Washington Wizards – Boston Celtics à 1h (beIN 4)

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 29 mars

Dallas Mavericks – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 30 mars

Milwaukee Bucks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 31 mars

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 4)

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings à 4h (beIN 5)

Dans la nuit du samedi 1er avril

Miami Heat – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 2 avril

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies à 21h30 (beIN 3)