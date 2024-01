Petite nuit au programme en NBA , mais dès 20h vous pourrez en tout cas vous régaler avec ce qui se fait quasiment de mieux en NBA cette saison : le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. On se tait et on profite !

Le programme de la nuit

20h : Pistons – Thunder

21h30 : Pacers – Grizzlies

0h : Hawks – Raptors

0h : Magic – Suns

3h : Blazers – Bulls

Le match à ne pas rater : Pistons – Thunder

L’une des quatre meilleures équipes de la Ligue en cette première moitié de saison 2023-24. Avec un candidat (favori ?) pour le trophée de MVP, avec un candidat (favori, smh) pour le trophée de ROY, et un candidat pour le trophée de COY. Un jeu offensif parfait, une défense sous-cotée, et globalement le Thunder nous offre la plus belle histoire de cet hiver NBA. En face ? Cade Cunningham est revenu aux affaires hier soir et les jeunes Pistons voudront tenter d’être moins ridicule sur la deuxième partie de saison. Sur le papier le match est déséquilibré, mais si vous aimez prospecter la NBA de demain, ce match est fait pour vous !

Mais aussi…

Pas de Tyrese Haliburton dans l’Indiana mais un Pascal Siakam qui voudra faire la totale à Jaren Jackson Jr.

Trae Young qui tentera de marquer 74 points face aux Raptors.

Devin Booker qui tentera de marquer 62 points tout en gagnant un match.

Scoot Henderson qui tentera de marquer 6 points face aux Bulls, ce serait déjà pas mal

Les Français sur les parquets