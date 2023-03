Est-ce qu’une semaine de TrashTalk Fantasy League qui voit Marvin Bagley, Tyrese Maxey et Mikal Bridges être chacun best pick un soir mérite d’être prise en compte ? Je pose la question comme ça, libre à chacun d’apporter sa réponse. Et à voir s’il continue à manger des carottes dans cette TTFL moisie. Si je tenais le mec qui a inventé ce jeu, je m’occuperais volontiers de son cas….

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Qu’est-ce que je peux continuer à raconter sur des gens que je ne connais même pas ?

Le podium individuel

Harden02 qui disparait des radars – ou en tout cas du podium – alors que les Playoffs arrivent. Coïncidence ? Je ne crois pas. Baptnal conserve lui sa première place pour la seconde semaine consécutive.

Le podium par équipe

Pas de changement sur le podium des équipes, on s’ennuie un peu.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Julius Randle – 79 points (4,1% des picks)

Mardi : Marvin Bagley III – 56 points (3 picks)

Mercredi : Nikola Jokic – 65 points (2,1% des picks)

Jeudi : Kawhi Leonard – 61 points (8,2% des picks)

Vendredi : Joel Embiid – 79 points (0,6% des picks)

Samedi : Tyrese Maxey – 58 points (0,9% des picks)

Dimanche : Mikal Bridges – 70 points (2,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

James Harden (4,3% des picks) : 6 points vs Bulls

Carotte barbue ? Carotte quand même.

DeMar DeRozan (9,9% des picks) : 2 points vs Sixers

Fallait pas énervé les Sixers en les battant lundi. Du coup ils étaient fâchés et les Bulls ont pris cher, DMDR étant juste l’exemple le plus criant de la déroute en TTFL.

Jalen Brunson (5,5% des picks) : DNP vs Magic

Non, pas envie de jouer, démerdez-vous.

Kawhi Leonard (5,5% des picks) : 10 points vs Pelicans

Pour faire du load management, y a du monde. Mais quand il s’agit de jouer au basket, walou.

# Les bons coups de la semaine passée

Taurean Prince (0 pick) : 61 points vs Knicks

Dans un match où les défenses étaient en grèves, Taurean Prince s’est gavé à 12/13 au tir dont 8/8 du parking.

Marvin Bagley III (3 picks) : 56 points vs Hawks

Marvin Bagley Best Pick mardi soir. Rien à ajouter.

Austin Reaves (46 picks) : 53 points vs Suns

Si vous aviez un doute sur le meilleur joueur des Lakers cette saison, Austin Reaves est en train de mettre tout le monde d’accord.

Luke Kennard (0 pick) : 52 points vs Rockets

La soirée portes ouvertes proposée par les Rockets a bien profité à Luke Kennard : 30 points à 10/11 du parking, pas mal du tout.

Jarrett Allen (10 pick) : 57 points vs Rockets

Vexés, les Rockets ont voulu serrer la vis sur les extérieurs. Du coup ils se sont fait détruire dans la raquette par Jarrett Allen.

# Les trophées de la semaine passée

Revenge : Prendre Kevin Porter Jr. de retour à Cleveland le samedi 25 mars – 64 picks

Accepter de faire 3 points pour une poignée de TT$, c’est la vie que certains d’entre vous ont décidé de vivre. Force à eux.

# Les trophées de la semaine à venir

LaVar : Prendre Lonzo ou LaMelo quand ils s’affrontent le vendredi 31 mars

Je crois qu’on peut d’ores et déjà annulé ce trophée, sauf pour les fanas de la bulle, les frangins étant tous les deux out pour la saison.

# Notre choix de la semaine

Anthony Davis vs Bulls : Très moyen dimanche face aux Taureaux, Anthony Davis nous doit une revanche ce mardi pour le déplacement des Lakers dans l’Illinois. On attend un 35-15 minimum pour le gamin de Chi-town.

On tire la langue sur cette fin de saison en TrashTalk Fantasy League, mais on ne lâche rien. Hors de question de gâcher un top 100, 1000 ou même 10000 (bon là, c’est quand même la lose) si près du but.