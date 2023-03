Au détour d’une défaite pas forcément arrangeante cette nuit face à Orlando, le trio offensif phare des nouveaux Nets – composé de Mikal Bridges, Cam Johnson et Spencer Dinwiddie – a dépassé le nombre de minutes jouées ensemble de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. En tout juste un mois et demi.

365 minutes. Il s’agit du temps de jeu commun de Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden chez les Nets. En un an de vie commune à Brooklyn. Depuis cette nuit, ils ont été battus par le trio Mikal Bridges, Cam Johnson et Spencer Dinwiddie. Qui ont eux mis moins d’un mois et demi pour claquer ce record. C’est dire le manque de régularité des ex-stars de Brooklyn.

Bien sûr, la statistique prête à sourire. À se moquer même ? En première lecture, sans doute que oui. Avec un peu plus d’analyse, on se demande comment plusieurs années de projet, de reconstruction sportive et de sacrifices d’effectif ont pu accoucher sur 365 minutes de jeu. Franchement. On ne refera pas non plus l’histoire, vous ne la connaissez que trop bien. COVID, bobos, affaires extra-sportives… Rien n’a été vraiment optimal durant la pseudo-idylle new yorkaise des trois larrons.

Et maintenant, un groupe frais, disposé à jouer bien que tout ne soit pas parfait. Vous voulez notre avis ? Les Nets ont tout intérêt à garder ce groupe et à y ajouter un nom intéressant. L’été risque d’être rude du côté de Brooklyn, car la liste de joueurs séduisants est très longue et beaucoup d’équipes risquent de venir toquer. Il ne manque qu’un leader à ce groupe pour en faire une machine à gagner. Collectivement ? C’est déjà au diapason, pas un mot qui dépasse l’autre. Et ça, c’est souvent la clé d’une recette qui marche en NBA. Mieux qu’un assemblage de stars au temps de jeu ensemble éphémère.

