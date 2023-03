March Madness : UConn, San Diego State, Miami et… Florida Atlantic au Final Four !

Ce week-end, en plus de la NBA, l’Elite Eight de la March Madness a rythmé nos soirées et nos nuits. Et comme depuis le début du célèbre tournoi NCAA, on a eu droit à des surprises. Texas, Kansas State et Gonzaga, les trois têtes de série les plus hautes des quarts de finale, sont notamment tombés dans leur quête du Final Four.

UConn, San Diego State, Miami et Florida Atlantic.

Voilà les quatre équipes qui iront s’affronter à Houston le week-end prochain lors du fameux Final Four. Si UConn, large vainqueur de Gonzaga (82-54) et quatre fois champion national dans son histoire, jouera sa sixième demi-finale depuis 1999, ce sera une grande première pour les trois autres programmes.

San Diego State : l’ancienne université de Kawhi Leonard s’est qualifiée à la dernière seconde face à Creighton (57-56), à travers un lancer-franc de Darrion Trammell. Les Aztecs, classés #5 de la région Est, ont notamment écarté la tête de série #1 Alabama au stade du Sweet 16.

San Diego State heads to the line in a tie game with 1.2 remaining 😮#MarchMadness pic.twitter.com/zRP3Hc2KGu — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2023

Miami : habituellement réputés pour leur programme de football américain, les Hurricanes ont réussi l’exploit de battre l’université du Texas (tête de série #2), privée de l’un de ses meilleurs éléments Dylan Disu. De quoi décevoir Kevin Durant (ancien Longhorn), qui n’a pu que constater le talent de l’arrière Jordan Miller, auteur d’un match parfait au tir (7/7, et 13/13 aux lancers-francs).

What a performance by Jordan Miller 😤 @CanesHoops pic.twitter.com/G2kp0VgV7P — ACC Network (@accnetwork) March 26, 2023

Florida Atlantic : personne ne les attendait là, sauf eux. Les Owls de Florida Atlantic, petite université basée à Boca Raton (Floride), ont mis fin au show Markquis Nowell (30 points, 12 passes) en battant Kansas State 79-76 au Madison Square Garden. Cela ne fait que la deuxième fois dans son histoire que FAU participe à la March Madness (après 2002), et les Owls se retrouvent dans le dernier carré ! “On n’est pas le petit poucet, on est des chiens” a prévenu le joueur Alijah Martin après la victoire des siens face à Kansas State. Une dureté ayant même impressionné le coach des Wildcats, qui est allé rendre hommage à FAU dans le vestiaire adverse malgré la déception de la défaite. Classe !

“Y’all the toughest son of a guns we’ve played all year long.” Jerome Tang went to the Florida Atlantic locker room to congratulate them and wish them luck in the Final Four 🤝#MarchMadness pic.twitter.com/jiF2N2Wl0U — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2023

Les résultats de l’Elite Eight

Kansas State (#3) – Florida Atlantic (#9) : 76-79

Gonzaga (#3) – UConn (#4) : 54-82

San Diego State (#5) – Creighton (#6) : 57-56

Texas (#2) – Miami (#5) : 81-88

Le programme du Final Four

San Diego State (#5) – Florida Atlantic (#9), dans la nuit du samedi 1er avril au dimanche 2 (0h09)

UConn (#4) – Miami (#5), dans la nuit du samedi 1er avril au dimanche 2 (2h49)

Les deux matchs se dérouleront à Houston, au NRG Stadium (72 000 places).