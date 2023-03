Le début de la March Madness avait déjà offert son lot de surprises avec l’élimination de plusieurs favoris dès les premiers tours du tournoi. Vendredi soir, la folie de mars a encore frappé, Houston et Alabama se faisant éjecter de la compétition alors qu’ils étaient les deux têtes de série #1 encore restantes.

La March Madness est impitoyable.

Après Purdue, tête de série #1 tombée à la surprise générale au premier tour face à Fairleigh Dickinson, et la défaite du tenant du titre Kansas contre Arkansas au second, c’est donc Houston et Alabama qui ont été contraints de rentrer chez eux prématurément.

Les Cougars de H-Town n’ont pas réussi à prendre le dessus sur l’université de Miami, qui a fini par s’imposer 89-75, et n’auront donc pas l’occasion de disputer le Final Four à la maison, celui-ci se déroulant à Houston cette année. Quant au Crimson Tide d’Alabama, où évolue notamment le prospect Brandon Miller (possible 3e choix de la Draft 2023), il a chuté contre San Diego State 71-64.

Résultat : plus aucune tête de série #1 ne figure aujourd’hui dans le tableau de la March Madness, alors qu’on arrive à peine au stade de l’Elite Eight (les quarts de finale). D’après les données de la NCAA, c’est tout simplement une première dans l’histoire de la compétition.

THIS TOURNAMENT KEEPS ON GIVING 🤯#MarchMadness pic.twitter.com/SLpcgwRAIU — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 25, 2023

Voilà ce qui fait la beauté de la March Madness : son côté imprévisible, son format en un match gagnant qui donne l’opportunité à n’importe quelle équipe de créer la surprise, et ce sentiment que personne n’est à l’abri peu importe la différence de talent.

C’est ainsi qu’on retrouve des universités pas forcément très réputées comme Florida Atlantic (#9), Creighton (#6), ou encore San Diego State et Miami (#5) au stade de l’Elite Eight, pendant que des programmes majeurs regardent la fin de la compétition depuis leur canapé.

Les scores de la nuit dernière

Alabama (#1) – San Diego State (#5) : 64-71

Houston (#1) – Miami (#5) : 75-89

Creighton (#6) – Princeton (#15) : 86-75

Texas (#2) – Xavier (#3) : 83-71

Le programme de l’Elite Eight