Longtemps en tête de la Conférence Est cette saison, les Celtics sont aujourd’hui à la lutte avec les Sixers pour la deuxième place du classement et sont distancés par le leader Milwaukee. Pas vraiment le dénouement espéré au vu de la première partie de campagne exceptionnelle des C’s, mais ce n’est pas pour autant un drame si l’on en croit le vestiaire de Boston.

Le 22 janvier dernier, quand les Celtics étaient seuls en tête de l’Est avec un bilan de 35 victoires pour 12 défaites, peu de monde voyait la bande de Jayson Tatum tomber de son piédestal. Et pour cause, Boston détruisait tout sur son passage, et possédait une avance confortable sur ses concurrents directs.

Depuis, pas mal de choses ont changé : les C’s ont connu quelques trous d’air, les Bucks ont activé le mode rouleau compresseur, et les Sixers de Joel Embiid sont sérieusement montés en puissance. Résultat, à deux semaines de la fin de la saison régulière, la première place semble difficilement atteignable pour Boston (2,5 matchs de retard sur Milwaukee) et les Celtics peuvent même tomber jusqu’en troisième position s’ils gèrent mal le sprint final (seulement 1,5 match d’avance sur Philadelphie). De quoi fragiliser leur confiance en vue des Playoffs ? Pas du tout..

“Si on finit premiers, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, c’est pareil” a récemment déclaré Derrick White. “L’an dernier non plus, on n’était pas premiers [et ils sont allés en Finale NBA, NDLR.]. On veut juste jouer notre meilleur basket au moment d’entamer les Playoffs, peu importe qu’on termine à la première, deuxième ou troisième place.”

Se concentrer avant tout sur sa manière de jouer au lieu de se focaliser sur le classement, c’est un discours assez classique dans l’univers NBA. Chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo a longtemps parlé cette saison de l’importance de “construire de bonnes habitudes”, encore plus que de gagner des matchs. Quant aux Sixers, ils veulent surtout arriver en Playoffs en pleine santé, même si ça veut dire sacrifier quelques rencontres en fin de saison régulière. Tout ça pour dire que l’avantage du terrain en demi ou en Finales de Conférence ne semble pas représenter la priorité absolue pour les C’s ou leurs concurrents.

Derrick White said the Celtics want to be playing “the best basketball going into the playoffs” but he’s not worried about seeding.

“If we get the one seed, it’s cool. If we don’t, it’s the same.”

— Jay King (@ByJayKing) March 23, 2023