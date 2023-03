Cette année, la NBA va délivrer un nouveau trophée : le Jerry West Clutch Award. Comme son nom l’indique, il va récompenser le joueur le plus clutch de la saison. Alors jetons un œil aux meilleurs scoreurs dans les quatrièmes quart-temps en 2022-23, à deux semaines de la fin de la régulière.

C’est en faisant un petit tour sur le site StatMuse qu’on est tombé sur le classement NBA des meilleurs marqueurs dans les 12 dernières minutes d’un match. Qui possède le total de points le plus élevé depuis le début de la saison 2022-23 ? Qui score le plus de points en moyenne dans les quatrièmes quart-temps ? Qui possède le meilleur pourcentage au tir ? Tout est là.

Comme on peut le constater, De’Aaron Fox mène la danse avec 507 points marqués au total dans les quatrièmes quart-temps cette saison, en l’espace de 60 apparitions dans l’ultime période (pour 66 matchs joués au total). Personne ne fait mieux, Kyrie Irving étant second avec 498 points suivi de Giannis Antetokounmpo avec 459. Ces deux derniers, qui possèdent moins d’apparitions que le Renard de Sacramento, marquent néanmoins plus de points en moyenne dans les quatrièmes quarts, avec respectivement 9,8 et 9,6 points. Ils dominent la catégorie, devant LeBron James (8,7), Fox (8,5) et Stephen Curry (8,3). Enfin, en matière de pourcentage au tir parmi le Top 25 des scoreurs, c’est l’intérieur Bam Adebayo qui domine (59,3%), avec Giannis (55%), Jaylen Brown (55%), De’Aaron Fox (52,1%) et Bradley Beal (51,8%) derrière lui.

De’Aaron Fox intouchable dans la course au Clutch Award ?

Voici certaines des stats principales qui seront probablement utilisées pour déterminer le vainqueur du premier Clutch Award à la fin de la saison. Et le grand favori pour l’emporter à l’heure de ces lignes, c’est D-Fox. Non seulement la fusée de Sacramento se retrouve dans le Top 5 des trois catégories statistiques qu’on vient de citer, mais en plus le meneur possède d’innombrables moments marquants à son actif dans le money time. On se rappelle de son récent game-winner sur le parquet de Chicago, dernier symbole d’une saison exceptionnelle pour Fox dans le clutch. Sous son impulsion, les Kings ont arraché des matchs qu’ils auraient sans doute perdus les années précédentes, tout ça pour se retrouver sur le podium de la Conférence Ouest cette saison.

De’Aaron Fox hitting a game winner against @DuragRiv’s Bulls is fitting. pic.twitter.com/a4qsF00oOO — Joel Moran (@joelvmoran) March 16, 2023

Récompenser De’Aaron Fox du Jerry West Award serait en tout cas une belle manière de mettre en valeur la magnifique saison de Sacramento, sur le point de retrouver les Playoffs après 16 années de disette.

“Il est Mr. Clutch. On ne serait pas là sans lui aujourd’hui. Il y a eu tellement de matchs où il a pris les choses à son compte dans le quatrième quart-temps. La confiance qu’il possède déteint sur nous, on est tous plus calmes dans les fins de match grâce à lui. On lui donne la balle et il s’occupe du reste.” – Domantas Sabonis, sur son coéquipier De’Aaron Fox

Les statistiques complètes de De’Aaron Fox dans les quatrièmes quart-temps cette saison : 507 points, 8,5 en moyenne, 52,1% au tir dont 37,9% à 3-points et 77,2% aux lancers-francs, 5,1 points marqués en moyenne dans des situations clutch (1er en NBA).

__________

Source texte : StatMuse