Victorieux cette nuit face aux Sixers, les Warriors ont eu toutes les peines du monde à contenir Joel Embiid. En conférence de presse d’après-match, Draymond Green a expliqué qu’il avait sans le vouloir motivé le pivot de Philly. Explications.

46 points, 9 rebonds, 8 passes, 57% au shoot. Joel Embiid a encore fait du Joel Embiid cette nuit face à Golden State. Une performance monstrueuse de plus pour la star des Sixers, qui avait visiblement les crocs face aux Dubs. Interrogé après le match, Draymond Green a expliqué qu’il était à la base de ce boost de motivation chez Jojo. En effet, Dray avait expliqué que Nikola Jokic était le joueur le plus dur à défendre en NBA. Rival du Joker dans la course au MVP, Embiid a donc pris cette phrase comme un challenge et il est allé démolir la raquette des Warriors.

Joel Embiid had 46 points against Warriors tonight. Draymond Green: “He said, ‘You know why I played like that tonight? You said Joker was the hardest person to guard in the league. I took that personal.’” pic.twitter.com/Rd8a2eXTyo — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 25, 2023

“Il m’a dit : “Tu sais pourquoi j’ai joué comme ça ce soir ? Tu as dit que le Joker était le joueur le plus difficile à marquer de la ligue. Je l’ai pris personnellement.”

On est pile dans l’un des gros débats du moment avec la lutte pour le MVP. À moins de trois semaines de la fin de la saison régulière, la lutte fait rage pour la grosse statuette et on se dirige tout droit vers un duel à trois entre Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Dur de savoir vraiment qui remportera la mise mais Green semble penser que Jojo a pris une légère avance sur la concurrence, même si rien n’est gagné.

“Joel a certainement créé un petit écart, mais il faut changer l’esprit des votants. Ces deux dernières années, les électeurs ont favorisé Jokic, qui a gagné à chaque fois. C’est difficile de faire changer d’avis qui que ce soit sur quoi que ce soit”.

Le suspense demeure et les confrontations directes feront sans doute une grosse différence dans l’esprit de ces mêmes votants. Cela tombe bien, les duels entre les principaux concernés arrivent dans les prochains jours.

