Les Warriors ont du coeur. Menés de onze points dans le troisième quart, les Dubs ont pondu un quatrième quart-temps en mode Playoffs pour faire plier la montagne nommée Joel Embiid. Intensité, défense et public de feu : tous les ingrédient ont été réunis pour nous offrir un pur match de basket. En bonus, Golden State réalise un bon coup au classement !

Le défi était de taille pour Golden State. Plus précisément, il mesurait 2m13 et était Camerounais. Son nom ? Joel Embiid. On adore Kevon Looney, mais il allait falloir plus que ce valeureux bonhomme pour contenir le favori actuel au titre de MVP. Offensivement, mais aussi défensivement. Un gros morceau de ce calibre sous le panier, ça vous dissuade de trop vous approcher. Et les Warriors l’ont joué à la filouterie. Stephen Curry dans le corner, le reste de l’équipe plus en haut. Et des backdoors à la pelle pour le Chef, qui a systématiquement pris de vitesse ses différents défenseurs pour s’offrir des paniers gratis sous le cercle.

Pourtant… malgré toute l’attention portée à Joel Embiid, les Dubs n’ont pas réussi à contenir le garçon. La star de Philly finit à 46 points, 9 rebonds et 8 passes ! Souvent au poste bas pour un jeu en force, le pivot a également su s’écarter avec brio pour prendre des tirs à mi-distance. Un calvaire pour Kevon Looney. Logiquement, Steve Kerr demande de doubler. Les espaces pour régaler Tyrese Maxey et Tobias Harris sont complètement ouverts, et les deux larrons s’éclatent tant en percussion qu’à longue portée.

🗣️ WAKE UP, JOEL HAS 38 POINTS. pic.twitter.com/7ndXMsM6Xp — Philadelphia 76ers (@sixers) March 25, 2023

Mais comme d’habitude… c’est quand ces Warriors accusent le coup qu’ils trouvent les ressources nécessaires pour revenir plus forts. Klay Thompson, Jordan Poole en tête. Le duo fait mouche à plusieurs reprises pour permettre à leur équipe de combler un retard de dix points. En défense, les espaces ont disparu, et l’intensité monte d’un cran. Poussés par un Chase Center incandescent, les hommes de Steve Kerr ne lâchent rien… et s’imposeront finalement après un combat de 48 minutes qui sent quand même fort les Playoffs. C’est Jojo Piscine qui viendra mettre le couvercle pour ponctuer une fantastique soirée : 33 points, 3 rebonds et 3 passes. Les Splash Bros finissent à 50 pions en combiné, 29 pour Steph et 21 pour Klay. Une chose est sûre, si les Warriors participent aux joutes printanières, ils vont être très compliqués à prendre en Californie.

33 PTS | 10-19 FG | 6-11 3FG POOLE PARTY ☔️ pic.twitter.com/NpoLEGvp9n — Golden State Warriors (@warriors) March 25, 2023

D’ailleurs, petit point classement : s’ils ne grapillent pas de place au classement, les Dubs comptent désormais une victoire d’avance sur la première place du Play-in. Avec trois matchs à la maison dans le calendrier direct, il y a là l’opportunité de sceller presque définitivement l’affaire et d’assurer une participation directe aux Playoffs. Les hommes de l’État Doré savent ce qu’ils ont à faire désormais !

Source : ESPN