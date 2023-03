Les Mavericks affrontaient un adversaire de bien moindre niveau, privé de ses meilleurs joueurs. Les Hornets, sur le papier prenables, n’ont pourtant jamais lâché le morceau et chèrement vendu leur peau. À tel point que Dallas ne pourra jamais se l’acheter : les hommes de Jason Kidd ont déjoué défensivement, et perdent un troisième match de suite, qui peut coûter cher au classement à l’Ouest.

No LaMelo Ball, no Kelly Oubre, no problem pour les Hornets. En déplacement du côté de Dallas avec un esprit relativement léger, la clique de Théo Maledon a récité un joli basket pour venir à bout d’une équipe de Dallas a côté de ses pompes. D’entrée de partie, les bases sont posées : gros courant d’air encaissé par les Texans, souvent à la rue défensivement sans équilibrer la balance de l’autre côté du terrain. Un exemple : des séquences offensives mal exécutées, à l’image d’un mouvement déséquilibré qui reste cantonné sur un seul et même quart de terrain durant 24 secondes. Brouillons, les locaux s’en remettent aux exploits individuels de Kyrie Irving et Luka Doncic pour tenter de ne pas sombrer.

De leur côté, les Frelons ne forcent pas leur jeu. La défense adverse se découpe comme Maïté découpait du beurre en son temps. En même temps, faut voir l’intensité proposée : le premier rideau ressemble à une rangée de plots, quand elle ne flotte pas à deux mètres de la ligne à 3-points sans aller contester les tirs. Luka Doncic entame son désormais habituel jeu de regard avec le corps arbitral, mais cela ne lui accorde pas de lancers supplémentaires. Lorsque les Licornes sont enfin à portée de tir directe, en milieu de troisième quart, les Hornets montrent les muscles pour recréer un écart. Une phrase chelou en mars 2023, on est d’accord.

Une phrase qui signifie surtout aux Mavericks qu’ils ne prendront pas ce match. Au basketball, il faut défendre, et les Mavericks l’ont fait sur courant – très – alternatif. Lulu finit a 34 points, 10 rebonds et 8 passes, mais c’est à jeter à la poubelle. Du côté de Charlotte, PJ Washington a mené les troupes avec efficacité : 28 points, 6 rebonds et 3 passes. En même temps, avec des premiers tirs relativement ouverts, facile de trouver son rythme puis de monter en puissance avec des tirs primés malgré une contestation plus importante. À noter le très crade 3/20 à 3-points du trio Doncic-Irving-Kleber.

Défaite 117 à 109 face aux Charlotte Hornets.

Une équipe qui joue le fond du classement. Notre équipe est plus que malade, cette fin de saison est vraiment moche. On continue de chuter au classement, à ce rythme là on ne fera même pas le play-in. pic.twitter.com/lNCWSCx9sL — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) March 25, 2023

En perdant ce soir, les Mavericks sont surtout éjectés provisoirement du Play-in tournament ! Avec 36 victoires pour 38 défaites, les écarts comme ceux de cette nuit paraissent désormais interdits. Remise à l’endroit obligatoire avant un match très important… à Charlotte, pour espérer conserver des chances de jouer les Playoffs.

